https://ria.ru/20240812/peru-1965581840.html

В Перу украинца подозревают в убийстве россиянки

В Перу украинца подозревают в убийстве россиянки - РИА Новости, 12.08.2024

В Перу украинца подозревают в убийстве россиянки

Верховный суд Перу сообщил, что может назначить до девяти месяцев предварительного заключения гражданину Украины, которого подозревают в убийстве гражданки... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T02:47

2024-08-12T02:47

2024-08-12T02:47

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Верховный суд Перу сообщил, что может назначить до девяти месяцев предварительного заключения гражданину Украины, которого подозревают в убийстве гражданки России в городе Юримагуас местного региона Лорето. Как сообщил суд на своей странице в соцсети X, заседание по делу пройдет в понедельник утром. Отмечается, что после заседания обвиняемого Ивана Кузьмина переведут в больницу. "Верховный суд ... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России. ... Обвиняемый находится под следствием за ... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - говорится на странице суда в соцсети X. Перуанское радио RPP сообщает, что преступление произошло 8 августа в городе Юримагуас. Согласно данным радио, полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Отмечается, что перед этим Кузьмин и Лазаренко якобы приняли наркотики. Радио добавляет со ссылкой на свидетелей, что во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".

https://ria.ru/20240810/petrov-1965319846.html

https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942937419.html

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