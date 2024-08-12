https://ria.ru/20240812/patenty-1965583520.html

В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии

В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии - РИА Новости, 12.08.2024

В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:14

2024-08-12T03:14

2024-08-12T03:14

общество

россия

ярослав нилов

владимир колокольцев

госдума рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть возможность, чтобы в патентах, выдаваемых иностранным гражданам, обязательно указывались данные о профессии, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу высказать позицию о необходимости корректировки действующего подхода с целью обязательного указания данных о профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранных граждан", - сказано в обращении. В нем уточняется, что в настоящее время высшие должностные лица субъектов РФ вправе принять решение, чтобы указать в патентах такие сведения. Однако, как показывает практика, такие решения обычно не принимаются, и в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в РФ в безвизовом порядке, в графе "профессия" ставится прочерк. "Подобная ситуация, на наш взгляд, не коррелирует с определением региональных приоритетов в политической, экономической, социальной и демографической ситуациях, а также затрудняет оценку эффективности использования иностранной рабочей силы при расчете потребности в привлечении таких работников к отдельным видам экономической деятельности с учетом прогноза социально-экономического развития конкретного субъекта РФ", - отмечается в запросе в МВД.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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общество, россия, ярослав нилов, владимир колокольцев, госдума рф