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В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии - РИА Новости, 12.08.2024
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03:14 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/patenty-1965583520.html
В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии
В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии - РИА Новости, 12.08.2024
В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:14
2024-08-12T03:14
общество
россия
ярослав нилов
владимир колокольцев
госдума рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть возможность, чтобы в патентах, выдаваемых иностранным гражданам, обязательно указывались данные о профессии, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу высказать позицию о необходимости корректировки действующего подхода с целью обязательного указания данных о профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранных граждан", - сказано в обращении. В нем уточняется, что в настоящее время высшие должностные лица субъектов РФ вправе принять решение, чтобы указать в патентах такие сведения. Однако, как показывает практика, такие решения обычно не принимаются, и в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в РФ в безвизовом порядке, в графе "профессия" ставится прочерк. "Подобная ситуация, на наш взгляд, не коррелирует с определением региональных приоритетов в политической, экономической, социальной и демографической ситуациях, а также затрудняет оценку эффективности использования иностранной рабочей силы при расчете потребности в привлечении таких работников к отдельным видам экономической деятельности с учетом прогноза социально-экономического развития конкретного субъекта РФ", - отмечается в запросе в МВД.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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общество, россия, ярослав нилов, владимир колокольцев, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Колокольцев, Госдума РФ
В Госдуме предложили указывать в патентах данные о профессии

Депутат Нилов предложил обязать МВД указывать в патентах данные о профессии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть возможность, чтобы в патентах, выдаваемых иностранным гражданам, обязательно указывались данные о профессии, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу высказать позицию о необходимости корректировки действующего подхода с целью обязательного указания данных о профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранных граждан", - сказано в обращении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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В нем уточняется, что в настоящее время высшие должностные лица субъектов РФ вправе принять решение, чтобы указать в патентах такие сведения. Однако, как показывает практика, такие решения обычно не принимаются, и в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в РФ в безвизовом порядке, в графе "профессия" ставится прочерк.
"Подобная ситуация, на наш взгляд, не коррелирует с определением региональных приоритетов в политической, экономической, социальной и демографической ситуациях, а также затрудняет оценку эффективности использования иностранной рабочей силы при расчете потребности в привлечении таких работников к отдельным видам экономической деятельности с учетом прогноза социально-экономического развития конкретного субъекта РФ", - отмечается в запросе в МВД.
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ОбществоРоссияЯрослав НиловВладимир КолокольцевГосдума РФ
 
 
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