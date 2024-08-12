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США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 12.08.2024 (обновлено: 23:53 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/patel-1965806023.html
США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России
США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России - РИА Новости, 12.08.2024
США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России
США приватно обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, следует из заявления заместителя... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:41
2024-08-12T23:53
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
сергей лавров
нато
государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. США приватно обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, следует из заявления заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя. "Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами", — сказал он в ответ на вопрос, не пришло ли время "развязать украинцам руки" в использовании ATACMS для атак на российские военные объекты.При этом чиновник уточнил, что позиция Вашингтона по этому вопросу осталась без изменений.В середине июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не давали Украине согласия использовать ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России. Позднее агентство AFP передавало, что киевские власти оказывают давление на американцев, добиваясь снятия этого запрета.Кроме того, на прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского сообщила, что украинские чиновники просят у США разрешения применять эти дальнобойные ракеты для ударов по российским авиабазам. Как пишет издание, в Киеве верят, что эти меры "позволят им удержать часть Курской области".В июне советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что разрешение применять американское оружие распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Как тогда уточнили в Госдепе, глава Белого дома Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать переданное вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964308254.html
https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965721412.html
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россия, сша, украина, сергей лавров, нато, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России

Госдеп намекнул на приватные обсуждения применения Киевом ATACMS для атак на РФ

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты ATACMS
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. США приватно обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, следует из заявления заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя.
"Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами", — сказал он в ответ на вопрос, не пришло ли время "развязать украинцам руки" в использовании ATACMS для атак на российские военные объекты.
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При этом чиновник уточнил, что позиция Вашингтона по этому вопросу осталась без изменений.
В середине июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не давали Украине согласия использовать ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России. Позднее агентство AFP передавало, что киевские власти оказывают давление на американцев, добиваясь снятия этого запрета.
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Кроме того, на прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского сообщила, что украинские чиновники просят у США разрешения применять эти дальнобойные ракеты для ударов по российским авиабазам. Как пишет издание, в Киеве верят, что эти меры "позволят им удержать часть Курской области".
В июне советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что разрешение применять американское оружие распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
Как тогда уточнили в Госдепе, глава Белого дома Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать переданное вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровНАТОГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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