https://ria.ru/20240812/patel-1965806023.html

США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России

США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России - РИА Новости, 12.08.2024

США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов по России

США приватно обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, следует из заявления заместителя... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:41

2024-08-12T20:41

2024-08-12T23:53

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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. США приватно обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, следует из заявления заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя. "Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами", — сказал он в ответ на вопрос, не пришло ли время "развязать украинцам руки" в использовании ATACMS для атак на российские военные объекты.При этом чиновник уточнил, что позиция Вашингтона по этому вопросу осталась без изменений.В середине июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не давали Украине согласия использовать ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России. Позднее агентство AFP передавало, что киевские власти оказывают давление на американцев, добиваясь снятия этого запрета.Кроме того, на прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского сообщила, что украинские чиновники просят у США разрешения применять эти дальнобойные ракеты для ударов по российским авиабазам. Как пишет издание, в Киеве верят, что эти меры "позволят им удержать часть Курской области".В июне советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что разрешение применять американское оружие распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Как тогда уточнили в Госдепе, глава Белого дома Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать переданное вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240806/obstrel-1964308254.html

https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965721412.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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