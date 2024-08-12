https://ria.ru/20240812/otvet-1965728346.html

Путин пригрозил ВСУ достойным ответом

Путин пригрозил ВСУ достойным ответом - РИА Новости, 12.08.2024

Путин пригрозил ВСУ достойным ответом

Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:12

2024-08-12T15:12

2024-08-12T15:12

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин. "Противник, безусловно, получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений будут достигнуты", - сказал российский лидер на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность