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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/otboj-1965658361.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:40
2024-08-12T11:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Тревога была объявлена в 11.23 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965641365.html
белгородская область
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Гладков: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкЗвонница на Прохоровском поле в Белгородской области
Звонница на Прохоровском поле в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Звонница на Прохоровском поле в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Тревога была объявлена в 11.23 мск.
«
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
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