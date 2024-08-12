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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:40
2024-08-12T11:40
2024-08-12T11:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Тревога была объявлена в 11.23 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965641365.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Гладков: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность