https://ria.ru/20240812/otboj-1965658361.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:40

2024-08-12T11:40

2024-08-12T11:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Тревога была объявлена в 11.23 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240812/vsu-1965641365.html

белгородская область

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белгородская область