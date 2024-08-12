https://ria.ru/20240812/osago-1965694030.html
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию - РИА Новости, 12.08.2024
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию
Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:24
2024-08-12T13:24
2024-08-12T14:19
белоруссия
осаго
россия
михаил мишустин
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965712676_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_f98cd426fbf1381e38146da396182e83.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер."Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240723/osago-1961583827.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965712676_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_57a8b076f818d5e0eec98b99a0c3b77c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, осаго, россия, михаил мишустин, авто
Белоруссия, ОСАГО, Россия, Михаил Мишустин, Авто
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию
Мишустин: действие ОСАГО расширят на территорию Белоруссии
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.
Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер.
"Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.