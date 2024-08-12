https://ria.ru/20240812/osago-1965694030.html

Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию

Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию - РИА Новости, 12.08.2024

Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию

Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:24

2024-08-12T13:24

2024-08-12T14:19

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михаил мишустин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер."Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240723/osago-1961583827.html

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белоруссия, осаго, россия, михаил мишустин, авто