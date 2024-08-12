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Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию - РИА Новости, 12.08.2024
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13:24 12.08.2024 (обновлено: 14:19 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/osago-1965694030.html
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию - РИА Новости, 12.08.2024
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию
Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:24
2024-08-12T14:19
белоруссия
осаго
россия
михаил мишустин
авто
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер."Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.
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белоруссия, осаго, россия, михаил мишустин, авто
Белоруссия, ОСАГО, Россия, Михаил Мишустин, Авто
Правительство подготовило проект о расширении действия ОСАГО на Белоруссию

Мишустин: действие ОСАГО расширят на территорию Белоруссии

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 12 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 12 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.
Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер.
"Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.
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БелоруссияОСАГОРоссияМихаил МишустинАвто
 
 
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