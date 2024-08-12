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"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие - РИА Новости, 12.08.2024
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07:52 12.08.2024 (обновлено: 12:28 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/oruzhie-1965597113.html
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие - РИА Новости, 12.08.2024
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие
Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель гендиректора... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:52
2024-08-12T12:28
экономика
кубинка
владимир артяков
ростех
россия
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью РИА Новости по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов — такого еще не было", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии. На форуме "Армия-2024" "Ростех" представит, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями, дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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экономика, кубинка, владимир артяков, ростех, россия, форум "армия — 2024"
Экономика, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Россия, Форум "Армия — 2024"
"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие

Артяков: экспортный портфель заказов на оружие впервые превысил 60 млрд долларов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с автоматом
Российский военнослужащий с автоматом - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с автоматом. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью РИА Новости по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
«
"С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов — такого еще не было", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии.
На форуме "Армия-2024" "Ростех" представит, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями, дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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ЭкономикаКубинкаВладимир АртяковРостехРоссияФорум "Армия — 2024"
 
 
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