https://ria.ru/20240812/oruzhie-1965597113.html

"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие

"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие - РИА Новости, 12.08.2024

"Ростех" заявил о рекордном объеме заказов на российское оружие

Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель гендиректора... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:52

2024-08-12T07:52

2024-08-12T12:28

экономика

кубинка

владимир артяков

ростех

россия

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в интервью РИА Новости по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов — такого еще не было", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на некоторые образцы вооружений уже сформировался хороший отложенный спрос, который госкорпорация будет удовлетворять после обеспечения потребностей российской армии. На форуме "Армия-2024" "Ростех" представит, среди прочего, глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями, дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс, портативные мини-РЛС, которые могут засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, и другие новинки.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

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экономика, кубинка, владимир артяков, ростех, россия, форум "армия — 2024"