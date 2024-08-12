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Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией - РИА Новости, 12.08.2024
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12:31 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/organizator-1965676907.html
Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией
Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией - РИА Новости, 12.08.2024
Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией
Полиция задержала жителя Благовещенска за организацию занятий проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетней девушки, сообщает УМВД по Амурской... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:31
2024-08-12T12:31
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Благовещенска за организацию занятий проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетней девушки, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram-канале. "Сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД России "Благовещенское" пресекли деятельность местного жителя, организовавшего занятия проституцией с вовлечением в эту деятельность несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что несовершеннолетней девушке 16 лет. По данным ведомства, 34-летний амурчанин с сентября 2023 года по июнь 2024 года через знакомых и сайты объявлений искал девушек, готовых за деньги оказывать услуги интимного характера. Клиентов мужчина также находил через интернет и распространял номера в саунах и гостиницах областного центра. Всего амурчанин привлек около десяти девушек. Его задержали в автомобиле вместе с работницами. "Жителю областного центра предъявлено обвинение… организации занятия проституцией другими лицами, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних и… вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего", - сообщили в СУ СК региона. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, совершенный группой лиц, и имеет непогашенную судимость. Обвиняемый заключен под стражу.
https://ria.ru/20240807/zalerzhanie-1964594929.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, амурская область, благовещенск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Амурская область, Благовещенск
Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией

В Приамурье задержали организатора проституции с вовлечением несовершеннолетней

© Амурская полиция/TelegramЗадержание жителя Благовещенска, обвиняемого в организации занятий проституцией
Задержание жителя Благовещенска, обвиняемого в организации занятий проституцией - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Амурская полиция/Telegram
Задержание жителя Благовещенска, обвиняемого в организации занятий проституцией
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Благовещенска за организацию занятий проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетней девушки, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram-канале.
"Сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД России "Благовещенское" пресекли деятельность местного жителя, организовавшего занятия проституцией с вовлечением в эту деятельность несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
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Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что несовершеннолетней девушке 16 лет.
По данным ведомства, 34-летний амурчанин с сентября 2023 года по июнь 2024 года через знакомых и сайты объявлений искал девушек, готовых за деньги оказывать услуги интимного характера. Клиентов мужчина также находил через интернет и распространял номера в саунах и гостиницах областного центра. Всего амурчанин привлек около десяти девушек. Его задержали в автомобиле вместе с работницами.
"Жителю областного центра предъявлено обвинение… организации занятия проституцией другими лицами, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних и… вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего", - сообщили в СУ СК региона.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, совершенный группой лиц, и имеет непогашенную судимость. Обвиняемый заключен под стражу.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияАмурская областьБлаговещенск
 
 
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