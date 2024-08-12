Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией
В Приамурье задержали организатора проституции с вовлечением несовершеннолетней
© Амурская полиция/TelegramЗадержание жителя Благовещенска, обвиняемого в организации занятий проституцией
Задержание жителя Благовещенска, обвиняемого в организации занятий проституцией
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Благовещенска за организацию занятий проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетней девушки, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram-канале.
"Сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД России "Благовещенское" пресекли деятельность местного жителя, организовавшего занятия проституцией с вовлечением в эту деятельность несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
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Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что несовершеннолетней девушке 16 лет.
По данным ведомства, 34-летний амурчанин с сентября 2023 года по июнь 2024 года через знакомых и сайты объявлений искал девушек, готовых за деньги оказывать услуги интимного характера. Клиентов мужчина также находил через интернет и распространял номера в саунах и гостиницах областного центра. Всего амурчанин привлек около десяти девушек. Его задержали в автомобиле вместе с работницами.
"Жителю областного центра предъявлено обвинение… организации занятия проституцией другими лицами, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних и… вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего", - сообщили в СУ СК региона.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, совершенный группой лиц, и имеет непогашенную судимость. Обвиняемый заключен под стражу.