https://ria.ru/20240812/organizator-1965676907.html

Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией

Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией - РИА Новости, 12.08.2024

Жителя Благовещенска задержали за организацию занятий проституцией

Полиция задержала жителя Благовещенска за организацию занятий проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетней девушки, сообщает УМВД по Амурской... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:31

2024-08-12T12:31

2024-08-12T12:31

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

амурская область

благовещенск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965674654_0:0:1596:898_1920x0_80_0_0_d65b1dab528b8aafc1eef9f8ba80b1b8.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Полиция задержала жителя Благовещенска за организацию занятий проституцией, в том числе с привлечением несовершеннолетней девушки, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram-канале. "Сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД России "Благовещенское" пресекли деятельность местного жителя, организовавшего занятия проституцией с вовлечением в эту деятельность несовершеннолетней", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что несовершеннолетней девушке 16 лет. По данным ведомства, 34-летний амурчанин с сентября 2023 года по июнь 2024 года через знакомых и сайты объявлений искал девушек, готовых за деньги оказывать услуги интимного характера. Клиентов мужчина также находил через интернет и распространял номера в саунах и гостиницах областного центра. Всего амурчанин привлек около десяти девушек. Его задержали в автомобиле вместе с работницами. "Жителю областного центра предъявлено обвинение… организации занятия проституцией другими лицами, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних и… вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего", - сообщили в СУ СК региона. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, совершенный группой лиц, и имеет непогашенную судимость. Обвиняемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20240807/zalerzhanie-1964594929.html

https://ria.ru/20240802/priamurja-1963587348.html

россия

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, амурская область, благовещенск