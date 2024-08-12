https://ria.ru/20240812/opk-1965719802.html

В ОПК работают 3,8 миллиона человек, заявил глава Минпромторга

В ОПК работают 3,8 миллиона человек, заявил глава Минпромторга - РИА Новости, 12.08.2024

В ОПК работают 3,8 миллиона человек, заявил глава Минпромторга

Численность кадров, задействованных в оборонно-промышленном комплексе РФ, достигла 3,8 миллиона человек, это рекордный показатель в новейшей истории страны:... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:47

2024-08-12T14:47

2024-08-12T14:47

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

экономика

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Численность кадров, задействованных в оборонно-промышленном комплексе РФ, достигла 3,8 миллиона человек, это рекордный показатель в новейшей истории страны: такого мощного "кадрового кулака" еще не было, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "С учетом первого полугодия текущего года у нас с момента СВО на оборонные заводы дополнительно пришло уже примерно 700 тысяч человек. И вот с этой прибавкой, действительно, 3,8 миллиона сотрудников. Никогда в новейшей российской истории такого кадрового кулака у нас не было", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Армия-2024". "Причем тут еще нет гражданских отраслей, которые также активно помогают в части сырья, материалов и комплектующих. По самым скромным оценкам у нас в производстве продукции военного и двойного назначения заняты около 900 гражданских предприятий. Но по факту поставщиков для кооперации намного больше, всех просто не сосчитать", - добавил министр. Алиханов также подчеркнул, что эта синергия двух ветвей обрабатывающей промышленности - один из факторов эффективной реализации задач президента по наращиванию выпуска вооружений, военной и специальной техники.

https://ria.ru/20240730/tempy-1962863749.html

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россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, экономика