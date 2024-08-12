https://ria.ru/20240812/opk-1965677090.html
Санкции сделали российский ОПК еще сильнее, заявил Алиханов
Санкции сделали российский ОПК еще сильнее, заявил Алиханов - РИА Новости, 12.08.2024
Санкции сделали российский ОПК еще сильнее, заявил Алиханов
Российский оборонно-промышленный комплекс в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее, заявил на открытии форума "Армия-2024" министр... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:31
2024-08-12T12:31
2024-08-12T16:09
безопасность
технологии
россия
антон алиханов
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг — РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее, заявил на открытии форума "Армия-2024" министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Примером этому служит вся та выставочная экспозиция, которая представлена на этом форуме. Представлены все перспективные образцы, уже проявившие себя на СВО. Среди них, конечно, оперативно-тактические и зенитные, противотанковые ракетные комплексы, новейшие артиллерийские системы различного калибра, реактивные системы залпового огня, средства ближнего боя и радиоэлектронной борьбы, многофункциональные беспилотники и многое-многое другое", — сказал он. Министр отметил, что с начала спецоперации удалось в разы нарастить производство вооружений."Не буду охватывать всю номенклатуру, но, к примеру, по танкам производство с начала конфликта увеличилось почти в семь с половиной раз. По легкобронированным БМП, БТР, БМД — более чем в четыре с половиной раза. По высокоточным средствам поражения – в три раза. По боеприпасам для ствольной артиллерии — в 15 раз. По авиабомбам — в 55 раз", — добавил Алиханов.Кроме того, кардинально изменился в лучшую сторону уровень взаимодействия промышленности и Минобороны — теперь генконструкторы, инженеры и технологи имеют возможность общаться с руководителями подразделений и совершенствовать образцы, исходя из реальной потребности тех, кто их применяет, подчеркнул министр."Раньше даже самые востребованные инновации внедрялись годами. <…> Сейчас коллеги свои процедуры существенно упростили, убрали избыточную бюрократию, и достижения инженерной мысли воплощаются в образцах за месяцы. Мы называем этот механизм оперативными опытно-конструкторскими работами. И если суммировать их с небольшими доработками, то промышленностью реализовано с начала СВО уже более восьми тысяч усовершенствований", — рассказал он.Алиханов поблагодарил коллективы предприятий и всех, кто работает в ОПК, за патриотизм, ответственный труд и профессионализм.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/opk-1965719802.html
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безопасность, технологии, россия, антон алиханов, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Форум "Армия — 2024"
Санкции сделали российский ОПК еще сильнее, заявил Алиханов
Алиханов: российский ОПК в условиях санкций Запада стал еще сильнее
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг — РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее, заявил на открытии форума "Армия-2024" министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
"Примером этому служит вся та выставочная экспозиция, которая представлена на этом форуме. Представлены все перспективные образцы, уже проявившие себя на СВО. Среди них, конечно, оперативно-тактические и зенитные, противотанковые ракетные комплексы, новейшие артиллерийские системы различного калибра, реактивные системы залпового огня, средства ближнего боя и радиоэлектронной борьбы, многофункциональные беспилотники и многое-многое другое", — сказал он.
Министр отметил, что с начала спецоперации удалось в разы нарастить производство вооружений.
«
"Не буду охватывать всю номенклатуру, но, к примеру, по танкам производство с начала конфликта увеличилось почти в семь с половиной раз. По легкобронированным БМП, БТР, БМД — более чем в четыре с половиной раза. По высокоточным средствам поражения – в три раза. По боеприпасам для ствольной артиллерии — в 15 раз. По авиабомбам — в 55 раз", — добавил Алиханов.
Кроме того, кардинально изменился в лучшую сторону уровень взаимодействия промышленности и Минобороны — теперь генконструкторы, инженеры и технологи имеют возможность общаться с руководителями подразделений и совершенствовать образцы, исходя из реальной потребности тех, кто их применяет, подчеркнул министр.
"Раньше даже самые востребованные инновации внедрялись годами. <…> Сейчас коллеги свои процедуры существенно упростили, убрали избыточную бюрократию, и достижения инженерной мысли воплощаются в образцах за месяцы. Мы называем этот механизм оперативными опытно-конструкторскими работами. И если суммировать их с небольшими доработками, то промышленностью реализовано с начала СВО уже более восьми тысяч усовершенствований", — рассказал он.
Алиханов поблагодарил коллективы предприятий и всех, кто работает в ОПК, за патриотизм, ответственный труд и профессионализм.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот
" с 12 по 14 августа.