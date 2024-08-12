https://ria.ru/20240812/obstrely-1965815195.html

Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года - РИА Новости, 12.08.2024

Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 192 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:28

2024-08-12T22:28

2024-08-12T22:28

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 192 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 907 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 38 406 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 37 504. Всего противником выпущено 192 270 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 12 августа 2024 года. Отмечается, что с февраля 2022 года погибли 5036 мирных жителей, в том числе 149 детей, представительство также зафиксировало 164 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6728, среди них 445 детей. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2477 транспортных средств, 3871 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 226 медицинских учреждений, 767 учебных заведений, 1606 объектов социального обеспечения, 139 объектов критической инфраструктуры, а также 1133 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 15 050 фактов повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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