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Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:28 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/obstrely-1965815195.html
Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года
Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года
Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 192 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:28
2024-08-12T22:28
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 192 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 907 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 38 406 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 37 504. Всего противником выпущено 192 270 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 12 августа 2024 года. Отмечается, что с февраля 2022 года погибли 5036 мирных жителей, в том числе 149 детей, представительство также зафиксировало 164 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6728, среди них 445 детей. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2477 транспортных средств, 3871 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 226 медицинских учреждений, 767 учебных заведений, 1606 объектов социального обеспечения, 139 объектов критической инфраструктуры, а также 1133 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 15 050 фактов повреждения жилых домов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 192 тысячи снарядов по ДНР с февраля 2022 года

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 192 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 907 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 38 406 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 37 504. Всего противником выпущено 192 270 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 12 августа 2024 года.
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Отмечается, что с февраля 2022 года погибли 5036 мирных жителей, в том числе 149 детей, представительство также зафиксировало 164 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6728, среди них 445 детей.
По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2477 транспортных средств, 3871 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 226 медицинских учреждений, 767 учебных заведений, 1606 объектов социального обеспечения, 139 объектов критической инфраструктуры, а также 1133 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 15 050 фактов повреждения жилых домов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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