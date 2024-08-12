https://ria.ru/20240812/obstrel-1965819743.html

При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2024

При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мирный житель

Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе в Белгородской области, тяжело ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T23:29

2024-08-12T23:29

2024-08-12T23:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе в Белгородской области, тяжело ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Дрон ВСУ нанёс удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. В результате атаки тяжело ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины