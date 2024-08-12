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При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2024
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мирный житель
Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе в Белгородской области, тяжело ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T23:29
2024-08-12T23:29
2024-08-12T23:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе в Белгородской области, тяжело ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Дрон ВСУ нанёс удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района. В результате атаки тяжело ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мирный житель
Гладков: в Белгородской области при ударе ВСУ по машине пострадал мирный житель