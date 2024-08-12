https://ria.ru/20240812/obstrel-1965809057.html

Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара

Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара - РИА Новости, 12.08.2024

Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара

Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:09

2024-08-12T21:09

2024-08-12T21:11

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина."ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии", - сказала Яшина.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

энергодар

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2024

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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс