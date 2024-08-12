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Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 12.08.2024 (обновлено: 21:11 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/obstrel-1965809057.html
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара
Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:09
2024-08-12T21:11
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина."ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии", - сказала Яшина.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская АЭС
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара

Яшина: украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.
"ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии", - сказала Яшина.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
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