https://ria.ru/20240812/obstrel-1965809057.html
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара
Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:09
2024-08-12T21:09
2024-08-12T21:11
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077772_0:144:3155:1919_1920x0_80_0_0_972148256be78ce5d27f193d48ab26b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина."ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии", - сказала Яшина.Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077772_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_7f27b8f7b939ffade0d5ec83118f9ec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская АЭС
Украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара
Яшина: украинские войска обстреляли приграничную зону Энергодара