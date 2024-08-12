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ВСУ применили химическое оружие в Курской области, сообщил врио губернатора - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 12.08.2024 (обновлено: 16:19 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/obstrel-1965736733.html
ВСУ применили химическое оружие в Курской области, сообщил врио губернатора
ВСУ применили химическое оружие в Курской области, сообщил врио губернатора - РИА Новости, 12.08.2024
ВСУ применили химическое оружие в Курской области, сообщил врио губернатора
Бригада "Россетей" попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:33
2024-08-12T16:19
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
беловский район
владимир путин
россети
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бригада "Россетей" попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным."Позавчера бригада "Россетей" в Беловском районе &lt;...&gt; попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета", — сказал он.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По последним данным Минобороны, с начала боев на этом направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html
https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965721412.html
курская область
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , беловский район, владимир путин, россети
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Беловский район, Владимир Путин, Россети
ВСУ применили химическое оружие в Курской области, сообщил врио губернатора

Смирнов: ВСУ применили снаряды с химоружием в Беловском районе Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бригада "Россетей" попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным.
"Позавчера бригада "Россетей" в Беловском районе <...> попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета", — сказал он.
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Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По последним данным Минобороны, с начала боев на этом направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Беловский районВладимир ПутинРоссети
 
 
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