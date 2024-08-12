https://ria.ru/20240812/obstrel-1965658535.html

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 12.08.2024

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинская военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 200 снарядов, ранены пятеро мирных жителей, сообщил глава региона... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:40

2024-08-12T11:40

2024-08-12T11:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Украинская военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 200 снарядов, ранены пятеро мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 11 августа украинские войска обстреляли 33 населенных пункта в 12 муниципалитетах региона. Было выпущено 203 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 42 беспилотников. Как информировал глава области, за медицинской помощью обратились два человека, получившие ранения 10 августа. Кроме того, при атаках ВСУ по городу Шебекино в воскресенье пострадали пять мирных жителей. За отчетный день различные разрушения выявлены в семи многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, социальном объекте, трех коммерческих объектах, восьми автомобилях. "В Валуйском городском округе по селу Борки и хутору Павловка выпущен один БПЛА, а также совершён один обстрел с применением 10 артснарядов… В Волоконовском районе по селу Новое, а также хуторам Плотвянка и Старый осуществлены два обстрела с помощью восьми артснарядов и совершены атаки двух беспилотников", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 31 боеприпас и четыре дрона. В Борисовском районе хутор Климовое атакован одним беспилотником. В Грайворонском округе подверглись атакам семь населенных пунктов, было выпущено 44 боеприпаса и произведены атаки с помощью семи БПЛА. Как подчеркнул губернатор, в Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено 83 боеприпаса и 16 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским, Яковлевским городскими округами и Прохоровским районом системой ПВО сбито по одному украинскому беспилотнику. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хуторам Балки и Панков выпущено 27 боеприпасов в ходе восьми обстрелов, а также шести беспилотников. Повреждены семь МКД, девять частных домов, надворная постройка, пять автомобилей, три коммерческих объекта и линия электроснабжения. Ранены пять мирных жителей", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия