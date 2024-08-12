https://ria.ru/20240812/obstanovka-1965641694.html

В Курской области рассказали о ситуации в Обоянском районе

В Курской области рассказали о ситуации в Обоянском районе - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области рассказали о ситуации в Обоянском районе

Обстановка в Обоянском районе Курской области спокойная и контролируемая, расположенные на его территории автобусы используются для эвакуации жителей соседнего... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:50

2024-08-12T10:50

2024-08-12T10:50

специальная военная операция на украине

курская область

беловский район

николай волобуев

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Обстановка в Обоянском районе Курской области спокойная и контролируемая, расположенные на его территории автобусы используются для эвакуации жителей соседнего Беловского района, сообщил глава Обоянского района Игорь Глущенко в Telegram-канале. "На территории Обоянского района обстановка спокойная и контролируемая. Много недостоверной информации. Сообщаю, что автобусы, расположенные на территории нашего района, используются для временного перемещения жителей Беловского района", - написал Глущенко. Ранее глава Беловского района Курской области Николай Волобуев назвал обстановку на его территории напряженной и призвал жителей, оставшихся в районе, покинуть его. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

беловский район

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курская область, беловский район, николай волобуев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность