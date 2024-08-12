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В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов - РИА Новости, 12.08.2024
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12:25 12.08.2024 (обновлено: 18:07 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/obraztsy-1965674677.html
В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов
В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов - РИА Новости, 12.08.2024
В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов
Тысячи образцов вооружения и военной техники применяются в зоне СВО, из них особо востребованы около 300, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:25
2024-08-12T18:07
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Тысячи образцов вооружения и военной техники применяются в зоне СВО, из них особо востребованы около 300, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на открытии форума "Армия-2024". "Всего в специальной военной операции применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Из них мы выделяем сейчас около 300 особо востребованных. По этой приоритетной номенклатуре российский ОПК продолжает наращивать объемы выпуска. Это достигается прежде всего за счет модернизации и расширения мощностей, усиления кадрового потенциала, ритмичного роста производительности труда на предприятиях", - сказал Алиханов. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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безопасность, технологии, россия, патриот, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Россия, Патриот, Форум "Армия — 2024"
В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов

Алиханов: в зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения и военной техники

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Тысячи образцов вооружения и военной техники применяются в зоне СВО, из них особо востребованы около 300, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на открытии форума "Армия-2024".
«
"Всего в специальной военной операции применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Из них мы выделяем сейчас около 300 особо востребованных. По этой приоритетной номенклатуре российский ОПК продолжает наращивать объемы выпуска. Это достигается прежде всего за счет модернизации и расширения мощностей, усиления кадрового потенциала, ритмичного роста производительности труда на предприятиях", - сказал Алиханов.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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Вчера, 09:14
 
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