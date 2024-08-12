В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов
Алиханов: в зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения и военной техники
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступает на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 12 августа 2024
КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Тысячи образцов вооружения и военной техники применяются в зоне СВО, из них особо востребованы около 300, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на открытии форума "Армия-2024".
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"Всего в специальной военной операции применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Из них мы выделяем сейчас около 300 особо востребованных. По этой приоритетной номенклатуре российский ОПК продолжает наращивать объемы выпуска. Это достигается прежде всего за счет модернизации и расширения мощностей, усиления кадрового потенциала, ритмичного роста производительности труда на предприятиях", - сказал Алиханов.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.