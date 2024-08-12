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В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов

В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов - РИА Новости, 12.08.2024

В зоне СВО применяются тысячи образцов вооружения, рассказал Алиханов

Тысячи образцов вооружения и военной техники применяются в зоне СВО, из них особо востребованы около 300, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:25

2024-08-12T12:25

2024-08-12T18:07

безопасность

технологии

россия

патриот

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Тысячи образцов вооружения и военной техники применяются в зоне СВО, из них особо востребованы около 300, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на открытии форума "Армия-2024". "Всего в специальной военной операции применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Из них мы выделяем сейчас около 300 особо востребованных. По этой приоритетной номенклатуре российский ОПК продолжает наращивать объемы выпуска. Это достигается прежде всего за счет модернизации и расширения мощностей, усиления кадрового потенциала, ритмичного роста производительности труда на предприятиях", - сказал Алиханов. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

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безопасность, технологии, россия, патриот, форум "армия — 2024"