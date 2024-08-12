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Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к деэскалации и переговорам

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к деэскалации и переговорам - РИА Новости, 12.08.2024

Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к деэскалации и переговорам

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне атаки на Запорожскую АЭС в воскресенье вечером призвал к деэскалации и переговорам, не упомянув, что обстрел АЭС вели ВСУ. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:01

2024-08-12T00:01

2024-08-12T00:01

австрия

карл нехаммер

швейцария

в мире

вооруженные силы украины

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне атаки на Запорожскую АЭС в воскресенье вечером призвал к деэскалации и переговорам, не упомянув, что обстрел АЭС вели ВСУ. В воскресенье вечером ЗАЭС сообщила, что в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. Отмечалось, что на работе станции возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков объекта находятся в состоянии "холодный останов". Уточнялось также, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме. "Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Сегодняшний инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке (в Швейцарии - ред.). Необходимы деэскалация и переговоры", - написал Нехаммер в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Как сообщило в воскресенье Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), его эксперты, находящиеся на ЗАЭС, получили информацию от станции о предполагаемой атаке БПЛА на одну из градирен станции. Также отмечалось, что сами эксперты также стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером.

https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html

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австрия, карл нехаммер, швейцария, в мире, вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс