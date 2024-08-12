https://ria.ru/20240812/naznachenie-1965805843.html
Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве
Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве - РИА Новости, 12.08.2024
Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента строительства правительства РФ Максима Степанова и назначил на это место... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:38
2024-08-12T20:38
2024-08-12T20:38
политика
россия
михаил мишустин
максим степанов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента строительства правительства РФ Максима Степанова и назначил на это место Светлану Иванову, распоряжения были опубликованы в понедельник. "Освободить Степанова Максима Сергеевича от должности директора департамента строительства правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении. Другим распоряжением Мишустин назначил нового руководителя департамента. "Назначить Иванову Светлану Владимировну директором департамента строительства правительства Российской Федерации освободив ее от занимаемой должности", - гласит распоряжение премьера.
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
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политика, россия, михаил мишустин, максим степанов
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Степанов
Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве
Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве Иванову
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента строительства правительства РФ Максима Степанова и назначил на это место Светлану Иванову, распоряжения были опубликованы в понедельник.
"Освободить Степанова Максима Сергеевича от должности директора департамента строительства правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.
Другим распоряжением Мишустин назначил нового руководителя департамента.
"Назначить Иванову Светлану Владимировну директором департамента строительства правительства Российской Федерации освободив ее от занимаемой должности", - гласит распоряжение премьера.