https://ria.ru/20240812/naznachenie-1965805843.html

Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве

Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве - РИА Новости, 12.08.2024

Мишустин назначил директора департамента строительства в правительстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента строительства правительства РФ Максима Степанова и назначил на это место... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:38

2024-08-12T20:38

2024-08-12T20:38

политика

россия

михаил мишустин

максим степанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602389081_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_0c0ba22d542bb0fee8107ecf58f11bf6.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента строительства правительства РФ Максима Степанова и назначил на это место Светлану Иванову, распоряжения были опубликованы в понедельник. "Освободить Степанова Максима Сергеевича от должности директора департамента строительства правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении. Другим распоряжением Мишустин назначил нового руководителя департамента. "Назначить Иванову Светлану Владимировну директором департамента строительства правительства Российской Федерации освободив ее от занимаемой должности", - гласит распоряжение премьера.

https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html

https://ria.ru/20240524/pomoschnik-1948185719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, михаил мишустин, максим степанов