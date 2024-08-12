https://ria.ru/20240812/nato-1965787814.html
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией - РИА Новости, 12.08.2024
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией
Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку в приграничье с Белоруссией, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:30
2024-08-12T18:30
2024-08-12T18:30
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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку в приграничье с Белоруссией, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский. "В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса", - сказал Бычковский в понедельник во время YouTube-стрима проекта "Минск-Москва". По его словам, подразделения пограничных ведомств сопредельных государств ЕС охрану границы с Белоруссией осуществляют в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений, полиции. Кроме того, соседними странами ЕС продолжается возведение заградительного сооружения на границе, на отдельных участках есть бетонные блоки, сказал Бычковский.
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в мире, белоруссия, польша, латвия, евросоюз, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Латвия, Евросоюз, НАТО
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии: страны НАТО наращивают группировку у границы
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку в приграничье с Белоруссией, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
"В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса", - сказал Бычковский в понедельник во время YouTube-стрима проекта "Минск-Москва".
По его словам, подразделения пограничных ведомств сопредельных государств ЕС охрану границы с Белоруссией осуществляют в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений, полиции. Кроме того, соседними странами ЕС продолжается возведение заградительного сооружения на границе, на отдельных участках есть бетонные блоки, сказал Бычковский.