Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/nato-1965787814.html
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией - РИА Новости, 12.08.2024
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией
Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку в приграничье с Белоруссией, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:30
2024-08-12T18:30
в мире
белоруссия
польша
латвия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку в приграничье с Белоруссией, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский. "В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса", - сказал Бычковский в понедельник во время YouTube-стрима проекта "Минск-Москва". По его словам, подразделения пограничных ведомств сопредельных государств ЕС охрану границы с Белоруссией осуществляют в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений, полиции. Кроме того, соседними странами ЕС продолжается возведение заградительного сооружения на границе, на отдельных участках есть бетонные блоки, сказал Бычковский.
https://ria.ru/20240721/belorussija-1961076667.html
белоруссия
польша
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cb872f0f57d66d5723e0a702a2a2478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, латвия, евросоюз, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Латвия, Евросоюз, НАТО
Страны НАТО наращивают военную группировку в приграничье с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии: страны НАТО наращивают группировку у границы

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку в приграничье с Белоруссией, заявил в понедельник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.
"В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса", - сказал Бычковский в понедельник во время YouTube-стрима проекта "Минск-Москва".
По его словам, подразделения пограничных ведомств сопредельных государств ЕС охрану границы с Белоруссией осуществляют в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений, полиции. Кроме того, соседними странами ЕС продолжается возведение заградительного сооружения на границе, на отдельных участках есть бетонные блоки, сказал Бычковский.
Пограничный столб на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В Белоруссии рассказали о сложной обстановке на западных границах
21 июля, 19:43
 
В миреБелоруссияПольшаЛатвияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала