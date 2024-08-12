https://ria.ru/20240812/napadenie-1965816054.html
Американский сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область
Американский сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Американский сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область
Американский сенатор Линдси Грэм* во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область, которое в Москве назвали терактом и... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:44
2024-08-12T22:44
2024-08-12T23:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область, которое в Москве назвали терактом и провокацией."После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством", — сказал Грэм*.Он добавил, что рад нападению, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети."Вы уже на территории России. Это смело и прекрасно. Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену", — продолжил политик.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение.Владимир Путин заявил, что этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир путин, россия, курская область, киев, светлана петренко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Курская область, Киев, Светлана Петренко, В мире
Американский сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область
Сенатор США Грэм похвалил Зеленского за нападение на Курскую область
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область, которое в Москве назвали терактом и провокацией.
"После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством", — сказал Грэм*.
Он добавил, что рад нападению, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.
"Вы уже на территории России. Это смело и прекрасно. Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену", — продолжил политик.
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение.
Владимир Путин заявил, что этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.