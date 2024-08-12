https://ria.ru/20240812/naezd-1965769994.html

Во Владимире машина без водителя наехала на группу детей

Во Владимире машина без водителя наехала на группу детей - РИА Новости, 12.08.2024

Во Владимире машина без водителя наехала на группу детей

Во Владимире автомобиль без водителя при самопроизвольном движении наехал на группу детей, семь человек доставлены для осмотра в медицинское учреждение,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:27

2024-08-12T17:27

происшествия

владимир

россия

мир

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РЯЗАНЬ, 12 авг — РИА Новости. Во Владимире автомобиль без водителя при самопроизвольном движении наехал на группу детей, семь человек доставлены для осмотра в медицинское учреждение, сообщило УМВД РФ по региону. "По предварительной информации, 12 августа в городе Владимире на улице Мира припаркованный в непосредственной близости от тротуара автомобиль Chevrolet Lacetti без водителя по неустановленным причинам начал самопроизвольное движение, в результате чего произошел наезд на группу детей 7-8 лет, находящихся на тротуаре", - говорится в сообщении. Отмечается, что в медицинское учреждение для осмотра доставлены семь несовершеннолетних. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Позже министерство здравоохранения Владимирской области сообщило, что в травмпункт доставили семерых детей в возрасте от 6 до 11 лет. Госпитализация им не понадобилась. После осмотра травматологами и проведенных обследований всех детей отпустили домой.

https://ria.ru/20240809/rebenok-1965097099.html

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мир

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происшествия, владимир, россия, мир