https://ria.ru/20240812/most-1965594918.html

Более тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом

Более тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 12.08.2024

Более тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом

Более 1 тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:17

2024-08-12T07:17

2024-08-12T07:17

тамань (станица)

керчь

азовское море

происшествия

россия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Более 1 тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1025 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 45 транспортных средств", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 07.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

россия

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2024

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тамань (станица), керчь, азовское море, происшествия, россия, крымский мост