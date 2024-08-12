https://ria.ru/20240812/most-1965594918.html
Более тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом
Более тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 12.08.2024
Более тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом
Более 1 тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:17
2024-08-12T07:17
2024-08-12T07:17
тамань (станица)
керчь
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Более 1 тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1025 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 45 транспортных средств", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 07.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html
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тамань (станица), керчь, азовское море, происшествия, россия, крымский мост
Тамань (станица), Керчь, Азовское море, Происшествия, Россия, Крымский мост
Более тысячи машин ждут в очереди перед Крымским мостом
Более тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани