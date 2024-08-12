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В Москве у мужчины конфисковали тигренка
В Москве у мужчины конфисковали тигренка - РИА Новости, 12.08.2024
В Москве у мужчины конфисковали тигренка
Мировой судебный участок района Соколиная гора в Москве конфисковал тигренка у мужчины, перевозившего хищное животное без документов в автомобиле, сообщили РИА... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:08
2024-08-12T19:08
2024-08-12T19:08
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мировой судебный участок района Соколиная гора в Москве конфисковал тигренка у мужчины, перевозившего хищное животное без документов в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В начале августа представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции по Москве на Большой Семеновской улице остановили для проверки автомобиль и обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске. Разрешительных документов у мужчины не было, он утверждал, что нашел животное на улице несколькими днями ранее. Тигренка изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. Сообщалось, что по факту перевозки дикого животного МВД начало проверку. "Суд назначил Гурбазаде Эмину Арастуну оглы административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения объекта животного мира - одной особи тигренка", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен по статье КоАП о причинении вреда или действиях, которые могут привести к гибели животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации. В суде уточнили, что мужчина "осуществил перемещение тигра на автомобиле в отсутствие документов, подтверждающих законность происхождения и владения редкими и исчезающими объектами животного мира".
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Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве
В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура.
2024-08-12T19:08
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве у мужчины конфисковали тигренка
В Москве у мужчины, перевозившего тигренка без документов, конфисковали тигренка