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В Москве у мужчины конфисковали тигренка

В Москве у мужчины конфисковали тигренка - РИА Новости, 12.08.2024

В Москве у мужчины конфисковали тигренка

Мировой судебный участок района Соколиная гора в Москве конфисковал тигренка у мужчины, перевозившего хищное животное без документов в автомобиле, сообщили РИА... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:08

2024-08-12T19:08

2024-08-12T19:08

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москва

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мировой судебный участок района Соколиная гора в Москве конфисковал тигренка у мужчины, перевозившего хищное животное без документов в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В начале августа представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции по Москве на Большой Семеновской улице остановили для проверки автомобиль и обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске. Разрешительных документов у мужчины не было, он утверждал, что нашел животное на улице несколькими днями ранее. Тигренка изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. Сообщалось, что по факту перевозки дикого животного МВД начало проверку. "Суд назначил Гурбазаде Эмину Арастуну оглы административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения объекта животного мира - одной особи тигренка", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен по статье КоАП о причинении вреда или действиях, которые могут привести к гибели животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации. В суде уточнили, что мужчина "осуществил перемещение тигра на автомобиле в отсутствие документов, подтверждающих законность происхождения и владения редкими и исчезающими объектами животного мира".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура. 2024-08-12T19:08 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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