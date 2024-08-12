https://ria.ru/20240812/moskva-1965735866.html

Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки

Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки - РИА Новости, 12.08.2024

Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки

С начала текущего года благодаря поддержке властей столицы московские производители стройматериалов привлекли более 10 миллиардов рублей инвестиций, выделенные... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:41

2024-08-12T15:41

2024-08-12T15:41

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

максим ликсутов

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. С начала текущего года благодаря поддержке властей столицы московские производители стройматериалов привлекли более 10 миллиардов рублей инвестиций, выделенные средства компании потратили на покупку оборудования, строительство новых производств, развитие экспортных направлений и на другие цели, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале ранее сообщил, что городские предприятия смогли привлечь 150 миллиардов рублей благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства."Город продолжает оказывать планомерное содействие производителям, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Например, за первое полугодие 2024-го благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные компании, которые изготовляют строительные материалы, смогли привлечь свыше 10 миллиардов рублей. Средства были направлены на развитие производств, что приведет к увеличению выпуска продукции", — рассказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Отмечается, что поддержка оказывается компаниям, производящим высокотехнологичную продукцию, товары первой необходимости, а также разработчикам перспективных инженерных решений. Мера помогает выполнять задачи по импортозамещению и наращивать технологический суверенитет."Город оказывает финансовую и нефинансовую помощь промышленным предприятиям столицы. Для этого создаются комфортные условия, повышается инвестиционная привлекательность и предоставляется широкий пул мер поддержки. Одна из них – льготные инвестиционные кредиты, которые могут получить производители под 3% годовых на срок до 3 лет в размере до 3 миллиардов рублей", — сказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.Московские предприятие "Альфа" привлекло 500 миллионов рублей на возведение нового современного производственного комплекса по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона. Благодаря выделенным средствам завод сможет нарастить выпуск продукции, которая используется при возведении жилых домов и имеющей важное значение для города инфраструктуры крупнейшими застройщиками Москвы и Подмосковья.В ДИПП отметили, что другая столичная компания привлекла льготный кредит в размере 10 миллиардов рублей на срок в пять лет. На выделенные средства предприятие построит промплощадку общей площадью более 200 тысяч "квадратов". На заводе будут производить разные строительные материалы, например, металлоконструкции и паркетные доски. После выпуска эти изделия будут применятся в строительстве зданий разных типов.Также ранее власти Москвы поддержали компанию "МонАрх", которая привлекла кредит в размере 10 миллиардов рублей, из них льготных 3 миллиарда. Выделенные средства пошли на строительство экспериментального и основного завода площадью 160 тысяч квадратных метров. Предприятие специализируется на модульном домостроении: квартиры строят прямо на производстве, а затем на объектах в короткие сроки собирают будущий дом из готовых частей.По поручению столичного градоначальника в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промкомпаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240811/innovatsii-1965500411.html

https://ria.ru/20240810/mtsh-1965297218.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, максим ликсутов