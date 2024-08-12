Рейтинг@Mail.ru
Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:41 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/moskva-1965735866.html
Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки
Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки - РИА Новости, 12.08.2024
Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки
С начала текущего года благодаря поддержке властей столицы московские производители стройматериалов привлекли более 10 миллиардов рублей инвестиций, выделенные... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:41
2024-08-12T15:41
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965733573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26b6f8a6318919ce0f9ed6ecae6f6ddd.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. С начала текущего года благодаря поддержке властей столицы московские производители стройматериалов привлекли более 10 миллиардов рублей инвестиций, выделенные средства компании потратили на покупку оборудования, строительство новых производств, развитие экспортных направлений и на другие цели, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале ранее сообщил, что городские предприятия смогли привлечь 150 миллиардов рублей благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства."Город продолжает оказывать планомерное содействие производителям, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Например, за первое полугодие 2024-го благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные компании, которые изготовляют строительные материалы, смогли привлечь свыше 10 миллиардов рублей. Средства были направлены на развитие производств, что приведет к увеличению выпуска продукции", — рассказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Отмечается, что поддержка оказывается компаниям, производящим высокотехнологичную продукцию, товары первой необходимости, а также разработчикам перспективных инженерных решений. Мера помогает выполнять задачи по импортозамещению и наращивать технологический суверенитет."Город оказывает финансовую и нефинансовую помощь промышленным предприятиям столицы. Для этого создаются комфортные условия, повышается инвестиционная привлекательность и предоставляется широкий пул мер поддержки. Одна из них – льготные инвестиционные кредиты, которые могут получить производители под 3% годовых на срок до 3 лет в размере до 3 миллиардов рублей", — сказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.Московские предприятие "Альфа" привлекло 500 миллионов рублей на возведение нового современного производственного комплекса по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона. Благодаря выделенным средствам завод сможет нарастить выпуск продукции, которая используется при возведении жилых домов и имеющей важное значение для города инфраструктуры крупнейшими застройщиками Москвы и Подмосковья.В ДИПП отметили, что другая столичная компания привлекла льготный кредит в размере 10 миллиардов рублей на срок в пять лет. На выделенные средства предприятие построит промплощадку общей площадью более 200 тысяч "квадратов". На заводе будут производить разные строительные материалы, например, металлоконструкции и паркетные доски. После выпуска эти изделия будут применятся в строительстве зданий разных типов.Также ранее власти Москвы поддержали компанию "МонАрх", которая привлекла кредит в размере 10 миллиардов рублей, из них льготных 3 миллиарда. Выделенные средства пошли на строительство экспериментального и основного завода площадью 160 тысяч квадратных метров. Предприятие специализируется на модульном домостроении: квартиры строят прямо на производстве, а затем на объектах в короткие сроки собирают будущий дом из готовых частей.По поручению столичного градоначальника в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промкомпаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
https://ria.ru/20240811/innovatsii-1965500411.html
https://ria.ru/20240810/mtsh-1965297218.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965733573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_819f2e8bc5ec24883fb8781ff66d89ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Максим Ликсутов

Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки

© Фото : пресс-служба ДИППМосква помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки
Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва помогает производителям стройматериалов расширять промплощадки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. С начала текущего года благодаря поддержке властей столицы московские производители стройматериалов привлекли более 10 миллиардов рублей инвестиций, выделенные средства компании потратили на покупку оборудования, строительство новых производств, развитие экспортных направлений и на другие цели, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале ранее сообщил, что городские предприятия смогли привлечь 150 миллиардов рублей благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства.
Производство систем вентиляции компании Галвент - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Власти Москвы рассказали об инновационных решениях для строительной отрасли
11 августа, 13:13
"Город продолжает оказывать планомерное содействие производителям, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Например, за первое полугодие 2024-го благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные компании, которые изготовляют строительные материалы, смогли привлечь свыше 10 миллиардов рублей. Средства были направлены на развитие производств, что приведет к увеличению выпуска продукции", — рассказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Отмечается, что поддержка оказывается компаниям, производящим высокотехнологичную продукцию, товары первой необходимости, а также разработчикам перспективных инженерных решений. Мера помогает выполнять задачи по импортозамещению и наращивать технологический суверенитет.
"Город оказывает финансовую и нефинансовую помощь промышленным предприятиям столицы. Для этого создаются комфортные условия, повышается инвестиционная привлекательность и предоставляется широкий пул мер поддержки. Одна из них – льготные инвестиционные кредиты, которые могут получить производители под 3% годовых на срок до 3 лет в размере до 3 миллиардов рублей", — сказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Московские предприятие "Альфа" привлекло 500 миллионов рублей на возведение нового современного производственного комплекса по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона. Благодаря выделенным средствам завод сможет нарастить выпуск продукции, которая используется при возведении жилых домов и имеющей важное значение для города инфраструктуры крупнейшими застройщиками Москвы и Подмосковья.
В ДИПП отметили, что другая столичная компания привлекла льготный кредит в размере 10 миллиардов рублей на срок в пять лет. На выделенные средства предприятие построит промплощадку общей площадью более 200 тысяч "квадратов". На заводе будут производить разные строительные материалы, например, металлоконструкции и паркетные доски. После выпуска эти изделия будут применятся в строительстве зданий разных типов.
Также ранее власти Москвы поддержали компанию "МонАрх", которая привлекла кредит в размере 10 миллиардов рублей, из них льготных 3 миллиарда. Выделенные средства пошли на строительство экспериментального и основного завода площадью 160 тысяч квадратных метров. Предприятие специализируется на модульном домостроении: квартиры строят прямо на производстве, а затем на объектах в короткие сроки собирают будущий дом из готовых частей.
По поручению столичного градоначальника в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промкомпаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
Новые курсы для работников химотрасли открылись в МТШ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Новые курсы для работников химотрасли открылись в "МТШ"
10 августа, 09:12
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей СобянинМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала