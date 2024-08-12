https://ria.ru/20240812/moratoriy-1965810440.html
Банки смогут реализовать мораторий по кредитам для жителей Курской области
Банки смогут реализовать мораторий по кредитам для жителей Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Банки смогут реализовать мораторий по кредитам для жителей Курской области
ВТБ предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, реализовать... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T21:25
2024-08-12T21:25
2024-08-12T21:27
совкомбанк
денис мантуров
белгородская область
курская область
владимир путин
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940555629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6df4dae05e88aff1d800b809755347c3.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВТБ предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, реализовать мораторий готовы Совкомбанк и ПСБ, заявили РИА Новости в кредитных организациях. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил ранее в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "ВТБ поддерживает инициативу по введению кредитного моратория для пострадавших из Курской и Белгородской областей. Банк предоставит отсрочку своим клиентам по погашению кредитов. Мы ожидаем официальных разъяснений регулятора, но уже сейчас принимаем первые обращения клиентов и отрабатываем каждый запрос индивидуально", - сказала пресс-служба банка. Там также напомнили, что кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана. По всем вопросам клиенты или их родственники могут обратиться в банк дистанционно в "ВТБ Онлайн" или в офисе. "Если пострадал ваш бизнес, вы можете обратиться в офис, позвонить в клиентский центр ...или обратиться через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ". Мы рассмотрим обращение в течение суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВТБ. О готовности реализовывать принятые решения заявили в Совкомбанке. "Мы считаем прерогативой руководства страны определить оптимальный порядок поддержки людей в этих регионах. Со своей стороны будем реализовывать любые принятые решения", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. ПСБ заявил, что поддерживает инициативу о списании ипотечных кредитов при разрушении жилья в результате обстрелов. "Уже сейчас всем заемщикам, проживающим на территории эвакуированных приграничных районов Белгородской и Курской областей, ПСБ предоставляет отсрочку платежей по потребительским кредитам и ипотеке сроком до 6 месяцев. Для них действует упрощенная процедура предоставления кредитных каникул - для оформления каникул человеку достаточно обратиться в банк любым доступным способом, в том числе позвонить по телефону контакт-центра, отсрочка предоставляется в день обращения", - говорится в сообщении банка. Также ПСБ спишет задолженность по всем кредитам клиентов, погибших или получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Белгородской и Курской областях, а также членов их семей. С заявлением о списании долга пострадавшие или их ближайшие родственники могут обратиться в отделение ПСБ.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965736211.html
https://ria.ru/20240812/orel-1965673778.html
белгородская область
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940555629_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_9c2bf2541724ae115d044337f5f02a0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, денис мантуров, белгородская область, курская область, владимир путин, россия, общество, экономика
Совкомбанк, Денис Мантуров, Белгородская область, Курская область, Владимир Путин, Россия, Общество, Экономика
Банки смогут реализовать мораторий по кредитам для жителей Курской области
ВТБ предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской и Белгородской областей
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВТБ предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, реализовать мораторий готовы Совкомбанк и ПСБ, заявили РИА Новости в кредитных организациях.
Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил ранее в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров
во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"ВТБ поддерживает инициативу по введению кредитного моратория для пострадавших из Курской и Белгородской областей. Банк предоставит отсрочку своим клиентам по погашению кредитов. Мы ожидаем официальных разъяснений регулятора, но уже сейчас принимаем первые обращения клиентов и отрабатываем каждый запрос индивидуально", - сказала пресс-служба банка.
Там также напомнили, что кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана. По всем вопросам клиенты или их родственники могут обратиться в банк дистанционно в "ВТБ Онлайн" или в офисе.
"Если пострадал ваш бизнес, вы можете обратиться в офис, позвонить в клиентский центр ...или обратиться через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ". Мы рассмотрим обращение в течение суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВТБ.
О готовности реализовывать принятые решения заявили в Совкомбанке. "Мы считаем прерогативой руководства страны определить оптимальный порядок поддержки людей в этих регионах. Со своей стороны будем реализовывать любые принятые решения", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
ПСБ заявил, что поддерживает инициативу о списании ипотечных кредитов при разрушении жилья в результате обстрелов.
"Уже сейчас всем заемщикам, проживающим на территории эвакуированных приграничных районов Белгородской и Курской областей
, ПСБ предоставляет отсрочку платежей по потребительским кредитам и ипотеке сроком до 6 месяцев. Для них действует упрощенная процедура предоставления кредитных каникул - для оформления каникул человеку достаточно обратиться в банк любым доступным способом, в том числе позвонить по телефону контакт-центра, отсрочка предоставляется в день обращения", - говорится в сообщении банка.
Также ПСБ спишет задолженность по всем кредитам клиентов, погибших или получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Белгородской и Курской областях, а также членов их семей. С заявлением о списании долга пострадавшие или их ближайшие родственники могут обратиться в отделение ПСБ.