https://ria.ru/20240812/moratoriy-1965810440.html

Банки смогут реализовать мораторий по кредитам для жителей Курской области

Банки смогут реализовать мораторий по кредитам для жителей Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Банки смогут реализовать мораторий по кредитам для жителей Курской области

ВТБ предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, реализовать... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:25

2024-08-12T21:25

2024-08-12T21:27

совкомбанк

денис мантуров

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВТБ предоставит отсрочку по погашению кредитов жителям пострадавших районов Курской и Белгородской областей и уже принимает первые их обращения, реализовать мораторий готовы Совкомбанк и ПСБ, заявили РИА Новости в кредитных организациях. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил ранее в понедельник первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "ВТБ поддерживает инициативу по введению кредитного моратория для пострадавших из Курской и Белгородской областей. Банк предоставит отсрочку своим клиентам по погашению кредитов. Мы ожидаем официальных разъяснений регулятора, но уже сейчас принимаем первые обращения клиентов и отрабатываем каждый запрос индивидуально", - сказала пресс-служба банка. Там также напомнили, что кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана. По всем вопросам клиенты или их родственники могут обратиться в банк дистанционно в "ВТБ Онлайн" или в офисе. "Если пострадал ваш бизнес, вы можете обратиться в офис, позвонить в клиентский центр ...или обратиться через интернет-банк "Бизнес Платформа ВТБ". Мы рассмотрим обращение в течение суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале ВТБ. О готовности реализовывать принятые решения заявили в Совкомбанке. "Мы считаем прерогативой руководства страны определить оптимальный порядок поддержки людей в этих регионах. Со своей стороны будем реализовывать любые принятые решения", - сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. ПСБ заявил, что поддерживает инициативу о списании ипотечных кредитов при разрушении жилья в результате обстрелов. "Уже сейчас всем заемщикам, проживающим на территории эвакуированных приграничных районов Белгородской и Курской областей, ПСБ предоставляет отсрочку платежей по потребительским кредитам и ипотеке сроком до 6 месяцев. Для них действует упрощенная процедура предоставления кредитных каникул - для оформления каникул человеку достаточно обратиться в банк любым доступным способом, в том числе позвонить по телефону контакт-центра, отсрочка предоставляется в день обращения", - говорится в сообщении банка. Также ПСБ спишет задолженность по всем кредитам клиентов, погибших или получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Белгородской и Курской областях, а также членов их семей. С заявлением о списании долга пострадавшие или их ближайшие родственники могут обратиться в отделение ПСБ.

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

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https://ria.ru/20240812/orel-1965673778.html

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совкомбанк, денис мантуров, белгородская область, курская область, владимир путин, россия, общество, экономика