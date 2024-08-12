https://ria.ru/20240812/mishustin-1965689790.html

На помощь потерявшим жилье в Курской области направили 1,8 миллиарда рублей

На помощь потерявшим жилье в Курской области направили 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.08.2024

На помощь потерявшим жилье в Курской области направили 1,8 миллиарда рублей

Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, потерявших жилье в Курской области, и выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:20

2024-08-12T13:20

2024-08-12T13:32

курская область

специальная военная операция на украине

россия

михаил мишустин

общество

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, потерявших жилье в Курской области, и выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои дома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство выделило финансирование - 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, которые потеряли жилье, а также на выплаты тем, кто вынужденно оставил свои дома", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

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курская область, россия, михаил мишустин, общество, происшествия, вооруженные силы украины