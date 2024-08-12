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На помощь потерявшим жилье в Курской области направили 1,8 миллиарда рублей
На помощь потерявшим жилье в Курской области направили 1,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.08.2024
На помощь потерявшим жилье в Курской области направили 1,8 миллиарда рублей
Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, потерявших жилье в Курской области, и выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:20
2024-08-12T13:20
2024-08-12T13:32
курская область
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
общество
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, потерявших жилье в Курской области, и выплаты тем жителям, которые вынужденно покинули свои дома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство выделило финансирование - 1,8 миллиарда рублей на поддержку граждан, которые потеряли жилье, а также на выплаты тем, кто вынужденно оставил свои дома", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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курская область, россия, михаил мишустин, общество, происшествия, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Общество, Происшествия, Вооруженные силы Украины
На помощь потерявшим жилье в Курской области направили 1,8 миллиарда рублей
Мишустин: на поддержку потерявшим жилье под Курском направлено 1,8 млрд рублей