Рейтинг@Mail.ru
Минцифры исключило использование приложения "Госключ" мошенниками - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/mintsifra-1965676433.html
Минцифры исключило использование приложения "Госключ" мошенниками
Минцифры исключило использование приложения "Госключ" мошенниками - РИА Новости, 12.08.2024
Минцифры исключило использование приложения "Госключ" мошенниками
Использование приложения "Госключ" мошенниками исключено, электронную подпись в нем подделать невозможно, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:30
2024-08-12T12:30
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Использование приложения "Госключ" мошенниками исключено, электронную подпись в нем подделать невозможно, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. Ранее газета "Известия" со ссылкой на платформу "Мошеловка" сообщила, что мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали тестировать новую схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ". Так, сначала они получают доступ к личному кабинету жертвы, затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе", жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ. Далее, как отмечает газета, звонит якобы сотрудник органов и убеждает, что все счета скомпрометированы, поэтому надо подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги. Финальным этапом является повторный звонок уже "настоящего" сотрудника, который сообщает, что человек стал жертвой мошенников, поэтому средства нужно незамедлительно перевести на безопасный счет. "Воспользоваться приложением "Госключ" и подписать в нем значимые документы - договоры, заявления - может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием "Госключа" исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего "Госключа" - это обман. Подделать электронную подпись в "Госключе" невозможно", - говорится в сообщении министерства. Там также добавили, что для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учетной записью "Госуслуг", SMS-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно. Также при каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи. Нотариальную доверенность нельзя подписать "Госключом". Это можно сделать только при личном визите к нотариусу. Как отмечает министерство, "Госуслуги" также надежно защищены, взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию.
https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html
https://ria.ru/20240718/moshenniki-1960494791.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de288ca35322b7d0b64615bba39ea1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Минцифры исключило использование приложения "Госключ" мошенниками

Минцифры: использование приложения "Госключ" мошенниками исключено

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Использование приложения "Госключ" мошенниками исключено, электронную подпись в нем подделать невозможно, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на платформу "Мошеловка" сообщила, что мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали тестировать новую схему с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ". Так, сначала они получают доступ к личному кабинету жертвы, затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел "Госуслуг" для подписания документов в "Госключе", жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Вчера, 08:37
Далее, как отмечает газета, звонит якобы сотрудник органов и убеждает, что все счета скомпрометированы, поэтому надо подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги. Финальным этапом является повторный звонок уже "настоящего" сотрудника, который сообщает, что человек стал жертвой мошенников, поэтому средства нужно незамедлительно перевести на безопасный счет.
«
"Воспользоваться приложением "Госключ" и подписать в нем значимые документы - договоры, заявления - может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием "Госключа" исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего "Госключа" - это обман. Подделать электронную подпись в "Госключе" невозможно", - говорится в сообщении министерства.
Там также добавили, что для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учетной записью "Госуслуг", SMS-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно. Также при каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи. Нотариальную доверенность нельзя подписать "Госключом". Это можно сделать только при личном визите к нотариусу.
Как отмечает министерство, "Госуслуги" также надежно защищены, взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию.
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Минцифры опровергло сообщения о возможности кражи квартиры на "Госуслугах"
18 июля, 15:21
 
ОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала