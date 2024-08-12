https://ria.ru/20240812/minoborony-1965719649.html

Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 12.08.2024

Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом"

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:47

2024-08-12T14:47

2024-08-12T14:47

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

беспилотник "ланцет"

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по нему. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", - подчеркнули в МО РФ. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, благодаря которым удалось убедиться в поражении танка противника.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964893765.html

россия

курская область

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Уничтожение украинского танка в Курской области при помощи "Ланцета" Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области при помощи "Ланцета". 2024-08-12T14:47 true PT0M42S

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)