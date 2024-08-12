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Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965719649.html
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом"
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:47
2024-08-12T14:47
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
беспилотник "ланцет"
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по нему. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", - подчеркнули в МО РФ. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, благодаря которым удалось убедиться в поражении танка противника.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964893765.html
россия
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Уничтожение украинского танка в Курской области при помощи "Ланцета"
Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области при помощи "Ланцета".
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россия, курская область, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотник "Ланцет", Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ "Ланцетом"

МО РФ опубликовало кадры поражения "Ланцетом" танка ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области.
Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по нему.
«
"В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен", - подчеркнули в МО РФ.
Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, благодаря которым удалось убедиться в поражении танка противника.
Кадры уничтожения украинской боевой машины Казак в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины "Казак" ВСУ "Ланцетом"
8 августа, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБеспилотник "Ланцет"БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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