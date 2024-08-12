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Мастера китайского монастыря Шаолинь провели интерактив в Улан-Удэ
Мастера китайского монастыря Шаолинь провели интерактив в Улан-Удэ - РИА Новости, 12.08.2024
Мастера китайского монастыря Шаолинь провели интерактив в Улан-Удэ
Мастера китайского буддийского монастыря Шаолинь провели мастер-класс в Улан-Удэ в рамках II Буддийского форума, сообщает пресс-служба минспорта республики. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:36
2024-08-12T08:36
2024-08-12T08:36
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УЛАН-УДЭ, 12 авг - РИА Новости. Мастера китайского буддийского монастыря Шаолинь провели мастер-класс в Улан-Удэ в рамках II Буддийского форума, сообщает пресс-служба минспорта республики. "Мастера Шаолиньского монастыря для наших спортсменов и всех любителей восточных единоборств провели интерактив - комплекс дыхательной гимнастики цигун "Ба дуань цзин", - говорится в сообщении. Отмечается, что Фестиваль восточных единоборств в рамках II Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" собрал представителей федераций Бурятии по видам спорта - ушу, дзюдо, тхэквондо МФТ, самбо, каратэ, киокусинкай, муайтай, а также центр цигун и тайцзицюань "Уулэн". "Такое объединение различных направлений единоборств не только способствует развитию спорта в регионе, но и укрепляет культурные и духовные связи между участниками и зрителями", - подчеркнули в пресс-службе. II Буддийский форум проходит в Улан-Удэ до 14 августа. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам - глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Как сообщали в пресс-службе правительства Бурятии, участие в форуме примут гости из 15 стран - Индии, Китая, Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Японии и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, россия, индия, религия, буддизм
Религия, Улан-Удэ, Россия, Индия, Религия, Буддизм
Мастера китайского монастыря Шаолинь провели интерактив в Улан-Удэ
Мастера монастыря Шаолинь провели комплекс гимнастики цигун на буддийском форуме
УЛАН-УДЭ, 12 авг - РИА Новости. Мастера китайского буддийского монастыря Шаолинь провели мастер-класс в Улан-Удэ в рамках II Буддийского форума, сообщает пресс-служба минспорта республики.
«
"Мастера Шаолиньского монастыря для наших спортсменов и всех любителей восточных единоборств провели интерактив - комплекс дыхательной гимнастики цигун "Ба дуань цзин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Фестиваль восточных единоборств в рамках II Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" собрал представителей федераций Бурятии по видам спорта - ушу, дзюдо, тхэквондо МФТ, самбо, каратэ, киокусинкай, муайтай, а также центр цигун и тайцзицюань "Уулэн".
"Такое объединение различных направлений единоборств не только способствует развитию спорта в регионе, но и укрепляет культурные и духовные связи между участниками и зрителями", - подчеркнули в пресс-службе.
II Буддийский форум проходит в Улан-Удэ до 14 августа. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам - глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Как сообщали в пресс-службе правительства Бурятии, участие в форуме примут гости из 15 стран - Индии, Китая, Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Японии и других.