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Мастера китайского монастыря Шаолинь провели интерактив в Улан-Удэ

Мастера китайского монастыря Шаолинь провели интерактив в Улан-Удэ - РИА Новости, 12.08.2024

Мастера китайского монастыря Шаолинь провели интерактив в Улан-Удэ

Мастера китайского буддийского монастыря Шаолинь провели мастер-класс в Улан-Удэ в рамках II Буддийского форума, сообщает пресс-служба минспорта республики. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:36

2024-08-12T08:36

2024-08-12T08:36

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улан-удэ

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буддизм

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УЛАН-УДЭ, 12 авг - РИА Новости. Мастера китайского буддийского монастыря Шаолинь провели мастер-класс в Улан-Удэ в рамках II Буддийского форума, сообщает пресс-служба минспорта республики. "Мастера Шаолиньского монастыря для наших спортсменов и всех любителей восточных единоборств провели интерактив - комплекс дыхательной гимнастики цигун "Ба дуань цзин", - говорится в сообщении. Отмечается, что Фестиваль восточных единоборств в рамках II Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" собрал представителей федераций Бурятии по видам спорта - ушу, дзюдо, тхэквондо МФТ, самбо, каратэ, киокусинкай, муайтай, а также центр цигун и тайцзицюань "Уулэн". "Такое объединение различных направлений единоборств не только способствует развитию спорта в регионе, но и укрепляет культурные и духовные связи между участниками и зрителями", - подчеркнули в пресс-службе. II Буддийский форум проходит в Улан-Удэ до 14 августа. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам - глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Как сообщали в пресс-службе правительства Бурятии, участие в форуме примут гости из 15 стран - Индии, Китая, Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Японии и других.

https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

улан-удэ, россия, индия, религия, буддизм