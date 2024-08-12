https://ria.ru/20240812/manturov-1965763931.html

Мантуров отметил быстрое восстановление электроснабжения в Курской области

Мантуров отметил быстрое восстановление электроснабжения в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Мантуров отметил быстрое восстановление электроснабжения в Курской области

"Россети" оперативно восстанавливают электроснабжение в приграничных районах Курской области, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:02

2024-08-12T17:02

2024-08-12T17:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

денис мантуров

владимир путин

россети

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Россети" оперативно восстанавливают электроснабжение в приграничных районах Курской области, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "Постоянно идет повреждение трансформаторов, происходит отключение электричества. "Россети" оперативно в те районы, где безопасно, выезжают. Там, где это невозможно сделать, происходит переключение", - сказал Мантуров. Он также отметил, что все вопросы по ситуации в Курской области оперативно отрабатываются с властями региона. "В условиях контртеррористического режима (КТО) специалисты работали в "серой зоне", с повышенными рисками, и вернули электроснабжение в ряде населенных пунктов. Была восстановлена подача электроэнергии объектам критической инфраструктуры", - сообщили в энергокомпании "Россети Центр", отметив, что энергетики продолжают работу в приграничье.

https://ria.ru/20240812/okhrana-1965739993.html

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курская область, россия, денис мантуров, владимир путин, россети, происшествия, вооруженные силы украины