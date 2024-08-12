https://ria.ru/20240812/manturov-1965763931.html
Мантуров отметил быстрое восстановление электроснабжения в Курской области
Мантуров отметил быстрое восстановление электроснабжения в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Мантуров отметил быстрое восстановление электроснабжения в Курской области
"Россети" оперативно восстанавливают электроснабжение в приграничных районах Курской области, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:02
2024-08-12T17:02
2024-08-12T17:02
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Россети" оперативно восстанавливают электроснабжение в приграничных районах Курской области, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "Постоянно идет повреждение трансформаторов, происходит отключение электричества. "Россети" оперативно в те районы, где безопасно, выезжают. Там, где это невозможно сделать, происходит переключение", - сказал Мантуров. Он также отметил, что все вопросы по ситуации в Курской области оперативно отрабатываются с властями региона. "В условиях контртеррористического режима (КТО) специалисты работали в "серой зоне", с повышенными рисками, и вернули электроснабжение в ряде населенных пунктов. Была восстановлена подача электроэнергии объектам критической инфраструктуры", - сообщили в энергокомпании "Россети Центр", отметив, что энергетики продолжают работу в приграничье.
https://ria.ru/20240812/okhrana-1965739993.html
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курская область, россия, денис мантуров, владимир путин, россети, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Россети, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Мантуров отметил быстрое восстановление электроснабжения в Курской области
Мантуров: в Курской области оперативно восстанавливают электроснабжение
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Россети" оперативно восстанавливают электроснабжение в приграничных районах Курской области, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Постоянно идет повреждение трансформаторов, происходит отключение электричества. "Россети" оперативно в те районы, где безопасно, выезжают. Там, где это невозможно сделать, происходит переключение", - сказал Мантуров.
Он также отметил, что все вопросы по ситуации в Курской области оперативно отрабатываются с властями региона.
"В условиях контртеррористического режима (КТО) специалисты работали в "серой зоне", с повышенными рисками, и вернули электроснабжение в ряде населенных пунктов. Была восстановлена подача электроэнергии объектам критической инфраструктуры", - сообщили в энергокомпании "Россети Центр", отметив, что энергетики продолжают работу в приграничье.