https://ria.ru/20240812/malva-1965688422.html

"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва"

"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 12.08.2024

"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва"

Самоходные гаубицы "Мальва" сейчас проходят опытно-войсковую апробацию на СВО, они уже подтвердили свою высокую мобильность и защищенность, сообщил в интервью... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:15

2024-08-12T13:15

2024-08-12T13:15

специальная военная операция на украине

владимир артяков

ростех

безопасность

технологии

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самоходные гаубицы "Мальва" сейчас проходят опытно-войсковую апробацию на СВО, они уже подтвердили свою высокую мобильность и защищенность, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Сегодня эти гаубицы проходят опытно-войсковую апробацию в артиллерийских подразделениях в зоне специальной военной операции. Сервисное сопровождение орудий обеспечивает бригада специалистов нашего предприятия-изготовителя. Предварительные результаты боевого применения хорошие. Подтверждается высокая мобильность и защищенность машины", - сказал он. Он отметил, что "Мальва" за считанные минуты разворачивается на позиции, выполняет огневую задачу, сворачивается и покидает позицию. Это очень высокий показатель, важный для выхода из-под огня при контрбатарейной борьбе, пояснил Артяков. На форуме будет представлен серийный вариант "Мальвы", отметил собеседник. "Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки 1000 километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Гаубицу можно перевозить военно-транспортной авиацией - "Мальва" помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают у колесной гаубицы намного меньше времени по сравнению, например, с буксируемыми орудиями. Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у нее предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.

https://ria.ru/20240812/belousov-1965655437.html

https://ria.ru/20240812/broneavtomobil-1965687073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир артяков, ростех, безопасность, технологии, форум "армия — 2024"