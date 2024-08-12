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"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/malva-1965688422.html
"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва"
"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 12.08.2024
"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва"
Самоходные гаубицы "Мальва" сейчас проходят опытно-войсковую апробацию на СВО, они уже подтвердили свою высокую мобильность и защищенность, сообщил в интервью... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:15
2024-08-12T13:15
специальная военная операция на украине
владимир артяков
ростех
безопасность
технологии
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самоходные гаубицы "Мальва" сейчас проходят опытно-войсковую апробацию на СВО, они уже подтвердили свою высокую мобильность и защищенность, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Сегодня эти гаубицы проходят опытно-войсковую апробацию в артиллерийских подразделениях в зоне специальной военной операции. Сервисное сопровождение орудий обеспечивает бригада специалистов нашего предприятия-изготовителя. Предварительные результаты боевого применения хорошие. Подтверждается высокая мобильность и защищенность машины", - сказал он. Он отметил, что "Мальва" за считанные минуты разворачивается на позиции, выполняет огневую задачу, сворачивается и покидает позицию. Это очень высокий показатель, важный для выхода из-под огня при контрбатарейной борьбе, пояснил Артяков. На форуме будет представлен серийный вариант "Мальвы", отметил собеседник. "Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки 1000 километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Гаубицу можно перевозить военно-транспортной авиацией - "Мальва" помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают у колесной гаубицы намного меньше времени по сравнению, например, с буксируемыми орудиями. Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у нее предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.
https://ria.ru/20240812/belousov-1965655437.html
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владимир артяков, ростех, безопасность, технологии, форум "армия — 2024"
Специальная военная операция на Украине, Владимир Артяков, Ростех, Безопасность, Технологии, Форум "Армия — 2024"
"За минуты". В "Ростехе" рассказали о преимуществах гаубиц "Мальва"

Замглавы "Ростеха": гаубицы "Мальва" в ходе СВО показали высокую мобильность

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мальва"
Самоходная артиллерийская установка Мальва - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мальва". Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самоходные гаубицы "Мальва" сейчас проходят опытно-войсковую апробацию на СВО, они уже подтвердили свою высокую мобильность и защищенность, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
"Сегодня эти гаубицы проходят опытно-войсковую апробацию в артиллерийских подразделениях в зоне специальной военной операции. Сервисное сопровождение орудий обеспечивает бригада специалистов нашего предприятия-изготовителя. Предварительные результаты боевого применения хорошие. Подтверждается высокая мобильность и защищенность машины", - сказал он.
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Он отметил, что "Мальва" за считанные минуты разворачивается на позиции, выполняет огневую задачу, сворачивается и покидает позицию. Это очень высокий показатель, важный для выхода из-под огня при контрбатарейной борьбе, пояснил Артяков.
На форуме будет представлен серийный вариант "Мальвы", отметил собеседник.
"Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки 1000 километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.
Гаубицу можно перевозить военно-транспортной авиацией - "Мальва" помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают у колесной гаубицы намного меньше времени по сравнению, например, с буксируемыми орудиями.
Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у нее предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир АртяковРостехБезопасностьТехнологииФорум "Армия — 2024"
 
 
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