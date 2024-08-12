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На "Армии-2024" представили систему наведения снарядов по лазерному лучу - РИА Новости, 12.08.2024
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Новое оружие России
 
08:44 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/luch-1965600812.html
На "Армии-2024" представили систему наведения снарядов по лазерному лучу
На "Армии-2024" представили систему наведения снарядов по лазерному лучу - РИА Новости, 12.08.2024
На "Армии-2024" представили систему наведения снарядов по лазерному лучу
Научно-производственный центр автоматики и приборостроение (НПЦАП) представил на форуме "Армия-2024" систему наведения воздушных средств поражения по лазерному... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:44
2024-08-12T08:44
новое оружие россии
безопасность
технологии
форум "армия — 2024"
московская область (подмосковье)
вооруженные силы рф
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Научно-производственный центр автоматики и приборостроение (НПЦАП) представил на форуме "Армия-2024" систему наведения воздушных средств поражения по лазерному лучу для повышения точности и снижения расхода боеприпасов, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия. НПЦАП на форуме "Армия-2024" представил многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом типа "летающее крыло", макет системы управления для аэродинамического объекта малого калибра в комплекте с испытательным стендом и макет гиростабилизированной оптико-электронной системы (ГОЭС) с интегрированной видеокамерой видимого спектра и лазерным целеуказателем-дальномером. "Система управления для аэродинамического объекта малого калибра разработана специалистами предприятия с целью повышения эффективности применения средств поражения воздушного базирования, что особенно актуально в современных условиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что в системе реализован принцип самонаведения снаряда по отраженному от цели лазерному лучу. В её состав входят бесплатформенный инерциальный блок, бортовая цифровая вычислительная машина, четыре аэродинамических руля с датчиками обнаружения лазерного излучения и элеронами, приводы рулевых машин, а также источник электропитания. "Согласно задумке специалистов предприятия, создание данного изделия позволит повысить эффективность применения аэродинамического объекта и снизить расход боеприпасов для поражения заданных целей", - добавили в пресс-службе. Также показанный на выставке многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом типа "летающее крыло" несет полезную нагрузку для проведения фото- и видеоразведки, в том числе ночью, на дальностях связи до 60 километров. Он развивает скорость до 120 километров в час и может находиться в полете до 4,5 часа. Разрабатываемый макет ГОЭС, изготовленный из композитных материалов и имеющий массу не более 3,5 килограмма, может применяться в составе БПЛА для проведения разведки или корректировки огня артиллерии на удалении до 60 километров. Он также способен обеспечивать подсветку заданной цели лазерным лучом при движении БПЛА в районе цели на требуемом удалении. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240422/razrabotchik-1941410875.html
https://ria.ru/20240812/forum-1965579653.html
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безопасность, технологии, форум "армия — 2024", московская область (подмосковье), вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Форум "Армия — 2024", Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы РФ
На "Армии-2024" представили систему наведения снарядов по лазерному лучу

НПЦАП представил систему наведения воздушных средств поражения по лазерному лучу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум Армия - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный военно-технический форум "Армия". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Научно-производственный центр автоматики и приборостроение (НПЦАП) представил на форуме "Армия-2024" систему наведения воздушных средств поражения по лазерному лучу для повышения точности и снижения расхода боеприпасов, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
НПЦАП на форуме "Армия-2024" представил многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом типа "летающее крыло", макет системы управления для аэродинамического объекта малого калибра в комплекте с испытательным стендом и макет гиростабилизированной оптико-электронной системы (ГОЭС) с интегрированной видеокамерой видимого спектра и лазерным целеуказателем-дальномером.
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"Система управления для аэродинамического объекта малого калибра разработана специалистами предприятия с целью повышения эффективности применения средств поражения воздушного базирования, что особенно актуально в современных условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в системе реализован принцип самонаведения снаряда по отраженному от цели лазерному лучу. В её состав входят бесплатформенный инерциальный блок, бортовая цифровая вычислительная машина, четыре аэродинамических руля с датчиками обнаружения лазерного излучения и элеронами, приводы рулевых машин, а также источник электропитания.
"Согласно задумке специалистов предприятия, создание данного изделия позволит повысить эффективность применения аэродинамического объекта и снизить расход боеприпасов для поражения заданных целей", - добавили в пресс-службе.
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Также показанный на выставке многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом типа "летающее крыло" несет полезную нагрузку для проведения фото- и видеоразведки, в том числе ночью, на дальностях связи до 60 километров. Он развивает скорость до 120 километров в час и может находиться в полете до 4,5 часа.
Разрабатываемый макет ГОЭС, изготовленный из композитных материалов и имеющий массу не более 3,5 килограмма, может применяться в составе БПЛА для проведения разведки или корректировки огня артиллерии на удалении до 60 километров. Он также способен обеспечивать подсветку заданной цели лазерным лучом при движении БПЛА в районе цели на требуемом удалении.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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