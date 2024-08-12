https://ria.ru/20240812/london-1965764885.html

В Лондоне после нападения с ножом госпитализировали женщину и ребенка

В Лондоне после нападения с ножом госпитализировали женщину и ребенка - РИА Новости, 12.08.2024

В Лондоне после нападения с ножом госпитализировали женщину и ребенка

Женщина и 11-летний ребёнок были доставлены в больницу после нападения с ножом в центральном Лондоне, один мужчина был задержан, сообщила в понедельник... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:06

2024-08-12T17:06

2024-08-12T17:06

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руанда

беспорядки в британии

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Женщина и 11-летний ребёнок были доставлены в больницу после нападения с ножом в центральном Лондоне, один мужчина был задержан, сообщила в понедельник столичная полиция в соцсети X."Мужчина был задержан и находится под стражей… Двое пострадавших, 11-летняя девочка и 34-летняя женщина, были доставлены в больницу, и мы ожидаем информации об их состоянии", - говорится в сообщении правоохранителей.Полиция не считает, что есть другие подозреваемые. Нападение произошло через две недели после поножовщины в английском городе Саутпорт. Тогда 17-летний подросток напал на детей с ножом, в результате чего три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. После этого в Британии вспыхнули массовые протесты. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции. -0-

https://ria.ru/20240803/britaniya-1963883689.html

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лондон, россия, руанда, беспорядки в британии, в мире