https://ria.ru/20240812/lisichnoe--1965793353.html

Российские войска освободили Лисичное в ДНР

Российские войска освободили Лисичное в ДНР - РИА Новости, 12.08.2024

Российские войска освободили Лисичное в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:04

2024-08-12T19:04

2024-08-12T19:32

донецкая народная республика

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

красногоровка

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР, сообщили в Минобороны."Сегодня, 12 августа, подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в ведомстве, армия не только удерживает инициативу, успешно взламывая оборону противника, но и нарастила темпы наступления на Донецком направлении.Так, российские военные установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке, а также завершают зачистку от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное, указали в министерстве.Там добавили, что в июле группировки войск "Центр" и "Южная" освободили 19 населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965740379.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красногоровка

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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, красногоровка