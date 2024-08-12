https://ria.ru/20240812/lisichnoe--1965793353.html
Российские войска освободили Лисичное в ДНР
Российские войска освободили Лисичное в ДНР - РИА Новости, 12.08.2024
Российские войска освободили Лисичное в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:04
2024-08-12T19:04
2024-08-12T19:32
донецкая народная республика
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специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР, сообщили в Минобороны."Сегодня, 12 августа, подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в ведомстве, армия не только удерживает инициативу, успешно взламывая оборону противника, но и нарастила темпы наступления на Донецком направлении.Так, российские военные установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке, а также завершают зачистку от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное, указали в министерстве.Там добавили, что в июле группировки войск "Центр" и "Южная" освободили 19 населенных пунктов ДНР.
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, красногоровка
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Красногоровка
Российские войска освободили Лисичное в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Лисичное в ДНР