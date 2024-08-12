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Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 12.08.2024 (обновлено: 22:04 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/lgov-1965812934.html
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 12.08.2024
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе
Ситуация в приграничном городе Льгов Курской области сложная, напряженная, но стабильная, сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:03
2024-08-12T22:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
курская область
валерий герасимов
льгов
общество
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ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Ситуация в приграничном городе Льгов Курской области сложная, напряженная, но стабильная, сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире "Соловьев Live". "Ситуация в городе сложная, напряженная, но стабильная. Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах", - сказал Клемешов. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, льгов, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Льгов, Общество
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе

Глава курского Льгова Клемешов назвал ситуацию в городе сложной, но стабильной

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Курск
Курск - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Курск. Архивное фото
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ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Ситуация в приграничном городе Льгов Курской области сложная, напряженная, но стабильная, сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире "Соловьев Live".
"Ситуация в городе сложная, напряженная, но стабильная. Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах", - сказал Клемешов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияКурская областьВалерий ГерасимовЛьговОбщество
 
 
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