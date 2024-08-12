https://ria.ru/20240812/lgov-1965812934.html
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 12.08.2024
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе
Ситуация в приграничном городе Льгов Курской области сложная, напряженная, но стабильная, сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:03
2024-08-12T22:03
2024-08-12T22:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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льгов
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ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Ситуация в приграничном городе Льгов Курской области сложная, напряженная, но стабильная, сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире "Соловьев Live". "Ситуация в городе сложная, напряженная, но стабильная. Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах", - сказал Клемешов. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, льгов, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Льгов, Общество
Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе
Глава курского Льгова Клемешов назвал ситуацию в городе сложной, но стабильной