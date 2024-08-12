https://ria.ru/20240812/lgov-1965812934.html

Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе

Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 12.08.2024

Мэр Льгова в Курской области рассказал о ситуации в городе

Ситуация в приграничном городе Льгов Курской области сложная, напряженная, но стабильная, сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:03

2024-08-12T22:03

2024-08-12T22:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

курская область

валерий герасимов

льгов

общество

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ТУЛА, 12 авг – РИА Новости. Ситуация в приграничном городе Льгов Курской области сложная, напряженная, но стабильная, сообщил глава города Алексей Клемешов в эфире "Соловьев Live". "Ситуация в городе сложная, напряженная, но стабильная. Все коммунальные службы работают, магазины и аптеки работают в достаточном количестве, все на местах", - сказал Клемешов. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

льгов

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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курская область, валерий герасимов, льгов, общество