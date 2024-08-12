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Ленобласть готова дополнительно принять до 300 детей из Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Ленинградская область
 
16:14 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/lenoblast-1965750558.html
Ленобласть готова дополнительно принять до 300 детей из Курской области
Ленобласть готова дополнительно принять до 300 детей из Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Ленобласть готова дополнительно принять до 300 детей из Курской области
Ленобласть может дополнительно принять до 300 детей из Курской области, которые смогут начать школьное обучение с 1 сентября, сообщил губернатор Ленинградской... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:14
2024-08-12T16:14
ленинградская область
александр дрозденко
валерий герасимов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Ленобласть может дополнительно принять до 300 детей из Курской области, которые смогут начать школьное обучение с 1 сентября, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Дополнительно предложил администрации Курской области принять в Ленобласти до 300 детей в центрах "Интеллект" и "Молодежный", в том числе с организацией обучения в сентябре", - написал Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что координацию направляемой в приграничные регионы гуманитарной помощи и строительных бригад обеспечит представительство Ленобласти в ДНР. Ранее Дрозденко сообщал, что Ленобласть примет и разместит в регионе до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области. Кроме того, гуманитарную помощь для отправки в Курск собирает волонтерский штаб "Мы вместе" в Гатчине, а в ближайшее время к сбору присоединятся отделения партии "Единая Россия" во всех районах области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/trassa-1965050497.html
https://ria.ru/20240730/lenoblast-1962917702.html
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александр дрозденко, валерий герасимов
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Валерий Герасимов

Ленобласть готова дополнительно принять до 300 детей из Курской области

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Ленобласть может дополнительно принять до 300 детей из Курской области, которые смогут начать школьное обучение с 1 сентября, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Дополнительно предложил администрации Курской области принять в Ленобласти до 300 детей в центрах "Интеллект" и "Молодежный", в том числе с организацией обучения в сентябре", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
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Он добавил, что координацию направляемой в приграничные регионы гуманитарной помощи и строительных бригад обеспечит представительство Ленобласти в ДНР.
Ранее Дрозденко сообщал, что Ленобласть примет и разместит в регионе до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области. Кроме того, гуманитарную помощь для отправки в Курск собирает волонтерский штаб "Мы вместе" в Гатчине, а в ближайшее время к сбору присоединятся отделения партии "Единая Россия" во всех районах области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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