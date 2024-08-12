https://ria.ru/20240812/lantset-1965750124.html
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker - РИА Новости, 12.08.2024
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker
Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили бронемашину Stryker производства США, которую использовали ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:12
2024-08-12T16:12
2024-08-12T16:12
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили бронемашину Stryker производства США, которую использовали ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ "Страйкер" производства США. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. МО РФ также опубликовало кадры поражения бронемашины "Ланцетом".
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Уничтожение бронемашины "Страйкер" ВСУ при помощи "Ланцета"
Уничтожение бронемашины "Страйкер" ВСУ при помощи "Ланцета"
2024-08-12T16:12
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Беспилотник "Ланцет", Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker
МО: группировка "Север" уничтожила "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker