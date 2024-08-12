https://ria.ru/20240812/lantset-1965750124.html

Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker

Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker - РИА Новости, 12.08.2024

Российские военные уничтожили "Ланцетом" американскую бронемашину Stryker

Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили бронемашину Stryker производства США, которую использовали ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:12

2024-08-12T16:12

2024-08-12T16:12

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили бронемашину Stryker производства США, которую использовали ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена колёсная боевая бронированная машина ВСУ "Страйкер" производства США. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. МО РФ также опубликовало кадры поражения бронемашины "Ланцетом".

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Уничтожение бронемашины "Страйкер" ВСУ при помощи "Ланцета" Уничтожение бронемашины "Страйкер" ВСУ при помощи "Ланцета" 2024-08-12T16:12 true PT0M20S

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Ольга Фомченкова

сша, россия, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность