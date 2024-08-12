https://ria.ru/20240812/lantset-1965747137.html

Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 12.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом"

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:00

2024-08-12T16:00

2024-08-12T16:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. "РЛС противника была обнаружена средствами воздушной разведки на окраине одного из лесных массивов. Для поражения выявленной цели был использован барражирующий боеприпас "Ланцет"", - говорится в сообщении. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение станции.

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россия

курская область

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Уничтожение украинской РЛС "Ланцетом" в Курской области Уничтожение украинской РЛС "Ланцетом" в Курской области 2024-08-12T16:00 true PT0M40S

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет"