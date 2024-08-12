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Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 12.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:00
2024-08-12T16:00
2024-08-12T16:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. "РЛС противника была обнаружена средствами воздушной разведки на окраине одного из лесных массивов. Для поражения выявленной цели был использован барражирующий боеприпас "Ланцет"", - говорится в сообщении. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение станции.
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Уничтожение украинской РЛС "Ланцетом" в Курской области
Уничтожение украинской РЛС "Ланцетом" в Курской области
2024-08-12T16:00
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотник "Ланцет"
Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры уничтожения РЛС ВСУ "Ланцетом" в Курской области