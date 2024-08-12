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В Курской области уничтожили украинскую РСЗО кустарного производства

В Курской области уничтожили украинскую РСЗО кустарного производства - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области уничтожили украинскую РСЗО кустарного производства

Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил в приграничном районе Курской области РСЗО кустарного производства, установленную на базе пикапов... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:09

2024-08-12T06:09

2024-08-12T10:46

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил в приграничном районе Курской области РСЗО кустарного производства, установленную на базе пикапов ВСУ, следует из видео, опубликованном Минобороны РФ. Военное ведомство при этом сообщило, что в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили пикапы ВСУ, с установленными на них РСЗО кустарного производства. С помощью этих РСЗО боевики ВСУ вели неизбирательный огонь по мирным населенным пунктам в приграничье. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по пикапам противника. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении вооружения и техники противника прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении Минобороны. Минобороны также опубликовало и кадры объективного контроля поражения "Ланцетом" РСЗО кустарного производства.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность