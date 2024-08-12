Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 12.08.2024 (обновлено: 15:00 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965722506.html
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области
Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач работы в Курской области, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:55
2024-08-12T15:00
курская область
безопасность
специальная военная операция на украине
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965483073_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_61566e49ec282c0426bd8a955aa149ba.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач работы в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области."Главное сейчас - это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени... Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965482750_0:0:1076:807_1920x0_80_0_0_c76331b96157d8d7fcde0738ab242bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, безопасность, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Курская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области

Путин: борьба с ДРГ является одной из основных задач работы в Курской области

© Фото : пресс-служба Росгвардии Сотрудник Росгвардии во время выполнения боевых задач в Курской области
Сотрудник Росгвардии во время выполнения боевых задач в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Сотрудник Росгвардии во время выполнения боевых задач в Курской области
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач работы в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области.
"Главное сейчас - это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени... Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым", - сказал глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала