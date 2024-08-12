https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965722506.html

Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области

Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области

Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач работы в Курской области, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:55

2024-08-12T14:55

2024-08-12T15:00

курская область

безопасность

специальная военная операция на украине

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач работы в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области."Главное сейчас - это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени... Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым", - сказал глава государства.

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Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины