https://ria.ru/20240812/kurskaya-1965722506.html
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области
Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач работы в Курской области, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:55
2024-08-12T14:55
2024-08-12T15:00
курская область
безопасность
специальная военная операция на украине
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач работы в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник проводит оперативное совещание с участием представителей силового блока по ситуации в Курской области."Главное сейчас - это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени... Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, безопасность, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Курская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин назвал борьбу с ДРГ одной из основных задач работы в Курской области
Путин: борьба с ДРГ является одной из основных задач работы в Курской области