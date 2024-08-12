Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области
СК: военные следователи оказывают помощь пострадавшим жителям Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области, оказывают консультационную и иную помощь, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках уголовного дела военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями региона, признавая их потерпевшими, оказывая консультационную и иную помощь гражданам, которые вынуждены были покинуть свое место жительства в связи с происходящими событиями", - сказала Петренко.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.