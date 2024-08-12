https://ria.ru/20240812/kursk-1965760279.html

Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области

Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области

Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области, оказывают консультационную и иную помощь, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:44

2024-08-12T16:44

2024-08-12T16:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями Курской области, оказывают консультационную и иную помощь, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В рамках уголовного дела военные следователи ведут работу с пострадавшими жителями региона, признавая их потерпевшими, оказывая консультационную и иную помощь гражданам, которые вынуждены были покинуть свое место жительства в связи с происходящими событиями", - сказала Петренко. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/delo-1965758987.html

https://ria.ru/20240812/plennyj-1965746879.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия