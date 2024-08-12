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СМИ: украинские военные разочарованы результатом атаки в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/kursk-1965733307.html
СМИ: украинские военные разочарованы результатом атаки в Курской области
СМИ: украинские военные разочарованы результатом атаки в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
СМИ: украинские военные разочарованы результатом атаки в Курской области
Воюющие вблизи Часова Яра и Торецка украинские военные жалуются на то, что атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления российских военных... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:26
2024-08-12T15:26
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воюющие вблизи Часова Яра и Торецка украинские военные жалуются на то, что атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления российских военных в регионе, пишет газета New York Times. Как отметил руководитель пресс-службы объединённой штурмовой бригады Нацполиции Украины "Ярость" Артем Джепко, его подразделение, которое воюет вблизи Часова Яра, не почувствовало никакого облегчения после нападения ВСУ на Курскую область. "Сложно... Давление россиян не снизилось", - приводит его слова газета New York Times. В свою очередь командир из 206-го батальона территориальной обороны Украины Евгений Строкан подчеркнул, что наступление сил РФ в районе Торецка продолжается. "Я не чувствую ослабления интенсивности", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
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курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
СМИ: украинские военные разочарованы результатом атаки в Курской области

NYT: атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела Курска
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воюющие вблизи Часова Яра и Торецка украинские военные жалуются на то, что атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления российских военных в регионе, пишет газета New York Times.
Как отметил руководитель пресс-службы объединённой штурмовой бригады Нацполиции Украины "Ярость" Артем Джепко, его подразделение, которое воюет вблизи Часова Яра, не почувствовало никакого облегчения после нападения ВСУ на Курскую область.
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
7 августа, 19:29
"Сложно... Давление россиян не снизилось", - приводит его слова газета New York Times.
В свою очередь командир из 206-го батальона территориальной обороны Украины Евгений Строкан подчеркнул, что наступление сил РФ в районе Торецка продолжается.
"Я не чувствую ослабления интенсивности", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
Вчера, 11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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