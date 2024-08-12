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В Сирии отряды курдов атаковали позиции армии и ополчения, сообщил источник - РИА Новости, 12.08.2024
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16:11 12.08.2024 (обновлено: 16:23 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/kurdy-1965749620.html
В Сирии отряды курдов атаковали позиции армии и ополчения, сообщил источник
В Сирии отряды курдов атаковали позиции армии и ополчения, сообщил источник - РИА Новости, 12.08.2024
В Сирии отряды курдов атаковали позиции армии и ополчения, сообщил источник
Отряды курдских "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых США, атаковали позиции сирийской армии и ополчения на востоке провинции Дейр-эз-Зор на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:11
2024-08-12T16:23
сирия
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирийские демократические силы
в мире
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ДАМАСК, 12 авг - РИА Новости. Отряды курдских "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых США, атаковали позиции сирийской армии и ополчения на востоке провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате погибли 12 военнослужащих и ополченцев, сообщил в понедельник РИА Новости сирийской полевой источник. "В ходе боестолкновений вдоль всей западной прибрежной линии реки Евфрат между отрядами арабских племен и СДС, последние подошли сегодня утром к позициям сирийской армии в поселении Тишрин, где при нападении были убиты шестеро военнослужащих", - сказал источник. Еще шестеро ополченцев из отрядов союзных армии сил, по словам собеседника агентства, были убиты при атаке на опорный пункт в поселении Аль-Булил. Как объяснил источник, атаки со стороны СДС на позиции правительственных сил, являются опасным развитием событий. "Это первый случай нападения СДС на позиции армии на западном берегу Еврфата", - добавил он. В субботу в МИД Сирии сообщили, что курдская милиция СДС под прикрытием американской авиации атаковала ряд населенных пунктов на север и северо-востоке Сирии в результате чего были убиты мирные жители, включая женщин и детей. В среду сирийский полевой источник сообщил РИА Новости о боях отрядов арабских племен с курдскими СДС в нескольких населенных пунктах в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком и близ военной базы США в районе месторождения Конико. Племенам удалось установить контроль над рядом стратегически важных поселений, однако при поддержке американских военных с прибытием подкрепления СДС удалось восстановить контроль над большей частью территорий. Позже бои между отрядами племен и СДС возобновились. На фоне столкновений в Дейр-эз-Зоре курдская милиция блокировала "квадрат безопасности", контролируемый сирийской армией в Эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции - и отрезала пути, ведущие в аэропорт в городе Камышли. МИД Сирии в субботу выразил протест в связи с поддержкой СДС со стороны американских сил при нападениях на арабские поселения на севере и северо-востоке Сирии, что привело к гибели мирных граждан. Сирийское внешнеполитическое ведомство потребовало от военных США немедленно покинуть оккупированные ими территории арабской республики. Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20240812/turtsija-1965686895.html
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сирия
сша
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сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирийские демократические силы, в мире
Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирийские демократические силы, В мире
В Сирии отряды курдов атаковали позиции армии и ополчения, сообщил источник

При атаке курдских отрядов позиций армии и ополчения в Сирии погибли 12 человек

© AP Photo / Baderkhan Ahmad"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии
Сирийские демократические силы (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 12 авг - РИА Новости. Отряды курдских "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых США, атаковали позиции сирийской армии и ополчения на востоке провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате погибли 12 военнослужащих и ополченцев, сообщил в понедельник РИА Новости сирийской полевой источник.
«
"В ходе боестолкновений вдоль всей западной прибрежной линии реки Евфрат между отрядами арабских племен и СДС, последние подошли сегодня утром к позициям сирийской армии в поселении Тишрин, где при нападении были убиты шестеро военнослужащих", - сказал источник.
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Еще шестеро ополченцев из отрядов союзных армии сил, по словам собеседника агентства, были убиты при атаке на опорный пункт в поселении Аль-Булил.
Как объяснил источник, атаки со стороны СДС на позиции правительственных сил, являются опасным развитием событий. "Это первый случай нападения СДС на позиции армии на западном берегу Еврфата", - добавил он.
В субботу в МИД Сирии сообщили, что курдская милиция СДС под прикрытием американской авиации атаковала ряд населенных пунктов на север и северо-востоке Сирии в результате чего были убиты мирные жители, включая женщин и детей.
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В среду сирийский полевой источник сообщил РИА Новости о боях отрядов арабских племен с курдскими СДС в нескольких населенных пунктах в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком и близ военной базы США в районе месторождения Конико. Племенам удалось установить контроль над рядом стратегически важных поселений, однако при поддержке американских военных с прибытием подкрепления СДС удалось восстановить контроль над большей частью территорий. Позже бои между отрядами племен и СДС возобновились.
На фоне столкновений в Дейр-эз-Зоре курдская милиция блокировала "квадрат безопасности", контролируемый сирийской армией в Эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции - и отрезала пути, ведущие в аэропорт в городе Камышли.
МИД Сирии в субботу выразил протест в связи с поддержкой СДС со стороны американских сил при нападениях на арабские поселения на севере и северо-востоке Сирии, что привело к гибели мирных граждан. Сирийское внешнеполитическое ведомство потребовало от военных США немедленно покинуть оккупированные ими территории арабской республики.
Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
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10 августа, 23:12
 
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