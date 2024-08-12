https://ria.ru/20240812/kublitskiy-1965815731.html

В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве

В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве - РИА Новости, 12.08.2024

В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве

Окружной суд американского штата Флорида освободил под залог гражданина РФ Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:40

2024-08-12T22:40

2024-08-12T22:40

александр ходырев

сша

флорида

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Окружной суд американского штата Флорида освободил под залог гражданина РФ Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах, опубликованных в понедельник в электронной базе данных суда. На минувшей неделе граждане Казахстана и России Александр Ходырев и Павел Кублицкий были арестованы в США по обвинению в киберпреступлениях. Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH. Согласно документам суда, Кублицкий был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний в минувшую пятницу. Суд предписал россиянину добровольно сдать американским властям свои паспорта и проездные документы, запретил ему пользоваться смартфоном, а также установил наблюдение за его местоположением и наложил домашний арест. Как сообщалось ранее, Ходырев и Кублицкий прибыли в США в 2022 году и подали прошение о предоставлении убежища. Как следует из документов суда, двое мужчин поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства.

https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html

https://ria.ru/20240703/vinnik-1957221854.html

сша

флорида

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр ходырев, сша, флорида, в мире, россия