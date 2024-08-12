https://ria.ru/20240812/kublitskiy-1965815731.html
В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве
В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве - РИА Новости, 12.08.2024
В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве
Окружной суд американского штата Флорида освободил под залог гражданина РФ Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:40
2024-08-12T22:40
2024-08-12T22:40
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Окружной суд американского штата Флорида освободил под залог гражданина РФ Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах, опубликованных в понедельник в электронной базе данных суда. На минувшей неделе граждане Казахстана и России Александр Ходырев и Павел Кублицкий были арестованы в США по обвинению в киберпреступлениях. Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH. Согласно документам суда, Кублицкий был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний в минувшую пятницу. Суд предписал россиянину добровольно сдать американским властям свои паспорта и проездные документы, запретил ему пользоваться смартфоном, а также установил наблюдение за его местоположением и наложил домашний арест. Как сообщалось ранее, Ходырев и Кублицкий прибыли в США в 2022 году и подали прошение о предоставлении убежища. Как следует из документов суда, двое мужчин поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства.
https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html
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александр ходырев, сша, флорида, в мире, россия
Александр Ходырев, США, Флорида, В мире, Россия
В США освободили под залог россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве
Суд Флориды освободил под залог Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Окружной суд американского штата Флорида освободил под залог гражданина РФ Павла Кублицкого, обвиняемого в мошенничестве в киберсфере, говорится в документах, опубликованных в понедельник в электронной базе данных суда.
На минувшей неделе граждане Казахстана
и России Александр Ходырев
и Павел Кублицкий были арестованы в США
по обвинению в киберпреступлениях. Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.
Согласно документам суда, Кублицкий был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний в минувшую пятницу. Суд предписал россиянину добровольно сдать американским властям свои паспорта и проездные документы, запретил ему пользоваться смартфоном, а также установил наблюдение за его местоположением и наложил домашний арест.
Как сообщалось ранее, Ходырев и Кублицкий прибыли в США в 2022 году и подали прошение о предоставлении убежища. Как следует из документов суда, двое мужчин поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства.