https://ria.ru/20240812/kontrakty-1965726640.html
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны - РИА Новости, 12.08.2024
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны
Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:07
2024-08-12T15:07
2024-08-12T15:27
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось. "Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось", - сказал глава государства в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240811/kontrakt-1965498948.html
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Путин об увеличении числа желающих участвовать в СВО
Путин сообщил об увеличении числа желающих участвовать в СВО на фоне ситуации в Курской области.
2024-08-12T15:07
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны
Путин: число желающих заключить контракты с Минобороны выросло в последние дни