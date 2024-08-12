https://ria.ru/20240812/kontrakty-1965726640.html

Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны

Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны - РИА Новости, 12.08.2024

Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны

Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:07

2024-08-12T15:07

2024-08-12T15:27

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965737997_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d8354bf4ccdc88020e2b1ecbf643856.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось. "Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось", - сказал глава государства в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240811/kontrakt-1965498948.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об увеличении числа желающих участвовать в СВО Путин сообщил об увеличении числа желающих участвовать в СВО на фоне ситуации в Курской области. 2024-08-12T15:07 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность