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Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 12.08.2024 (обновлено: 15:27 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/kontrakty-1965726640.html
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны - РИА Новости, 12.08.2024
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны
Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:07
2024-08-12T15:27
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось. "Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось", - сказал глава государства в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции.
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Путин об увеличении числа желающих участвовать в СВО
Путин сообщил об увеличении числа желающих участвовать в СВО на фоне ситуации в Курской области.
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин заявил о росте числа желающих заключить контракты с Минобороны

Путин: число желающих заключить контракты с Минобороны выросло в последние дни

Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что число желающих заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось.
"Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось", - сказал глава государства в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Соловьев рассказал о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны
11 августа, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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