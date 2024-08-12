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В Кубинке открыли памятники союзникам СССР в годы ВОВ - РИА Новости, 12.08.2024
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17:32 12.08.2024 (обновлено: 18:55 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/kompozitsii-1965670662.html
В Кубинке открыли памятники союзникам СССР в годы ВОВ
В Кубинке открыли памятники союзникам СССР в годы ВОВ - РИА Новости, 12.08.2024
В Кубинке открыли памятники союзникам СССР в годы ВОВ
Скульптурные композиции, посвященные союзникам СССР в годы Второй мировой войны - партизанам Югославии, вьетнамским воинам-интернационалистам и французскому... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:32
2024-08-12T18:55
кубинка
главный храм вооруженных сил россии
александр фомин
виктор горемыкин
ссср
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Скульптурные композиции, посвященные союзникам СССР в годы Второй мировой войны - партизанам Югославии, вьетнамским воинам-интернационалистам и французскому авиационному полку "Нормандия - Неман" - открыли у Главного храма Вооруженных сил РФ. В церемонии открытия приняли участие заместители министра обороны РФ Виктор Горемыкин и Александр Фомин, министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг, заместитель премьер-министра Сербии Александар Вулин, дочь пилота авиаполка "Нормандия - Неман", Героя Советского Союза Ролана де ла Пуапа Изабель де ла Пуап, представители центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", учебно-методического центра "Авангард", члены иностранных делегаций и почетные гости. "Сегодня на Аллее Союзников открываются сразу три скульптурные композиции. Они посвящены героизму и отваге представителей Югославии, Вьетнама и Франции, которые вместе с бойцами Красной армии во время Второй мировой войны самоотверженно сражались против войск гитлеровской коалиции. Большую роль в разгроме нацистской Германии сыграли партизаны Югославии, которые отвлекали значительные силы вермахта с Восточного фронта. Отважно проявили себя вьетнамские воины-интернационалисты в битве за Москву - одном из ключевых сражений Второй мировой войны. Весомый вклад в достижение Великой Победы внес авиационный полк "Нормандия - Неман", который прошел славный боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга", - отметил на торжественной церемонии заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. На территории музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации были открыты сразу три скульптурные композиции. Их авторы - скульпторы Студии военных художников имени М. Б. Грекова Дмитрий Клавсуц и Людмила Семикопенко. Сюжет композиции "Союзники. Полк Нормандия-Неман" изображает подготовку самолета Як-3 к боевому вылету. Многофигурная группа представлена образами двух летчиков, Графа Ролана де ла Пуапа, стоящего на крыле, и Альбера Марселя, стоящего у фюзеляжа, которые обсуждают план боевого вылета. Дополняют композицию фигуры двух механиков, один из которых рисует звездочки на фюзеляже, а другой проводит технические работы с шасси. Композиция "Союзники. Партизаны Югославии" олицетворяет собой встречу союзных войск Югославии, в частности партизан, и советских танкистов. Скульптура символизирует дружбу, взаимопомощь и победу во Второй мировой войне, освобождение Югославии от оккупации фашистской Германии. А скульптурно-архитектурное решение памятника вьетнамским воинам-интернационалистам представляет собой три героические фигуры солдат, стоящих на оборонительном сооружении в ходе боев за Москву в январе 1942 года. "Сегодняшнее мероприятие - дань уважении подвигу союзников СССР. Хотел бы поблагодарить Студию военных художников имени М. Б. Грекова, которые увековечили славную страницу нашей общей истории. Уверен, что данные скульптурные композиции будут способствовать сохранению исторической памяти и правды о событиях Второй мировой войны, послужат развитию сотрудничества и укреплению дружбы между нашими народами", - сказал Виктор Горемыкин.
https://ria.ru/20240712/memorial-1959255220.html
https://ria.ru/20240621/pamyatniki-1954534809.html
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кубинка, главный храм вооруженных сил россии, александр фомин, виктор горемыкин, ссср
Кубинка, Главный храм Вооруженных сил России, Александр Фомин, Виктор Горемыкин, СССР
В Кубинке открыли памятники союзникам СССР в годы ВОВ

У Главного храма Вооруженных сил открыли скульптуры, посвященные союзникам СССР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПамятник югославским союзникам СССР в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ
Памятник югославским союзникам СССР в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Памятник югославским союзникам СССР в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ
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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Скульптурные композиции, посвященные союзникам СССР в годы Второй мировой войны - партизанам Югославии, вьетнамским воинам-интернационалистам и французскому авиационному полку "Нормандия - Неман" - открыли у Главного храма Вооруженных сил РФ.
В церемонии открытия приняли участие заместители министра обороны РФ Виктор Горемыкин и Александр Фомин, министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг, заместитель премьер-министра Сербии Александар Вулин, дочь пилота авиаполка "Нормандия - Неман", Героя Советского Союза Ролана де ла Пуапа Изабель де ла Пуап, представители центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", учебно-методического центра "Авангард", члены иностранных делегаций и почетные гости.
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"Сегодня на Аллее Союзников открываются сразу три скульптурные композиции. Они посвящены героизму и отваге представителей Югославии, Вьетнама и Франции, которые вместе с бойцами Красной армии во время Второй мировой войны самоотверженно сражались против войск гитлеровской коалиции. Большую роль в разгроме нацистской Германии сыграли партизаны Югославии, которые отвлекали значительные силы вермахта с Восточного фронта. Отважно проявили себя вьетнамские воины-интернационалисты в битве за Москву - одном из ключевых сражений Второй мировой войны. Весомый вклад в достижение Великой Победы внес авиационный полк "Нормандия - Неман", который прошел славный боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга", - отметил на торжественной церемонии заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПамятник французским союзникам СССР из полка "Нормандия-Неман" в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ
Памятник французским союзникам СССР из полка Нормандия-Неман в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Памятник французским союзникам СССР из полка "Нормандия-Неман" в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ
На территории музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации были открыты сразу три скульптурные композиции. Их авторы - скульпторы Студии военных художников имени М. Б. Грекова Дмитрий Клавсуц и Людмила Семикопенко. Сюжет композиции "Союзники. Полк Нормандия-Неман" изображает подготовку самолета Як-3 к боевому вылету. Многофигурная группа представлена образами двух летчиков, Графа Ролана де ла Пуапа, стоящего на крыле, и Альбера Марселя, стоящего у фюзеляжа, которые обсуждают план боевого вылета. Дополняют композицию фигуры двух механиков, один из которых рисует звездочки на фюзеляже, а другой проводит технические работы с шасси.
Композиция "Союзники. Партизаны Югославии" олицетворяет собой встречу союзных войск Югославии, в частности партизан, и советских танкистов. Скульптура символизирует дружбу, взаимопомощь и победу во Второй мировой войне, освобождение Югославии от оккупации фашистской Германии. А скульптурно-архитектурное решение памятника вьетнамским воинам-интернационалистам представляет собой три героические фигуры солдат, стоящих на оборонительном сооружении в ходе боев за Москву в январе 1942 года.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПамятник вьетнамским союзникам СССР в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ
Памятник вьетнамским союзникам СССР в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Памятник вьетнамским союзникам СССР в годы Великой Отечественной войны, открытый у главного храма Вооруженных сил РФ
"Сегодняшнее мероприятие - дань уважении подвигу союзников СССР. Хотел бы поблагодарить Студию военных художников имени М. Б. Грекова, которые увековечили славную страницу нашей общей истории. Уверен, что данные скульптурные композиции будут способствовать сохранению исторической памяти и правды о событиях Второй мировой войны, послужат развитию сотрудничества и укреплению дружбы между нашими народами", - сказал Виктор Горемыкин.
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