Рейтинг@Mail.ru
Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/kompensatsii-1965619924.html
Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний
Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний - РИА Новости, 12.08.2024
Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний
Первый в этом году отбор по программе компенсации участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях завершился - 50 компаний получили поддержку, общая... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:41
2024-08-12T09:41
экономика
россия
казахстан
узбекистан
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первый в этом году отбор по программе компенсации участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях завершился - 50 компаний получили поддержку, общая сумма одобренных заявок составила 42,5 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Программа продолжает демонстрировать свою эффективность, содействуя российским экспортерам в продвижении своей продукции на международных рынках. Максимальный размер компенсации — 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей — для крупных компаний", - говорится в сообщении.До 16 августа российские экспортеры еще могут воспользоваться этой мерой поддержки и подать заявку на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках. Это будет завершающий отбор в этом году. Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23.59 (мск) 16 августа 2024 года.Анализ структуры получателей поддержки показывает, что 62% составили крупные предприятия, в то время как представители малого и среднего бизнеса (МСП) заняли 38%. Особенно активно услугой пользуются экспортеры из агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения и химической промышленности.Российские компании активно используют программу, поучаствовав в выставках в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, КНР и Турции. Такой акцент на страны с развитыми торговыми отношениями с Россией свидетельствует о стремлении экспортеров к диверсификации рынков и укреплению экономических связей. География экспортеров, воспользовавшихся программой, охватывает Московскую, Саратовскую, Тамбовскую, Свердловскую, Рязанскую, Ростовскую, Нижегородскую и Вологодскую области, Алтайский край, Москву и другие регионы.Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года.РЭЦ отмечает, что речь идет о пяти разных мероприятиях. При этом общая стоимость заключенных после мероприятия контрактов должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в девять раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт"."Добавим, в рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров российских компаний, организуемой Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20240809/eksportery-1965265373.html
https://ria.ru/20240805/konsultatsii-1964118711.html
россия
казахстан
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, узбекистан, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Казахстан, Узбекистан, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первый в этом году отбор по программе компенсации участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях завершился - 50 компаний получили поддержку, общая сумма одобренных заявок составила 42,5 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Программа продолжает демонстрировать свою эффективность, содействуя российским экспортерам в продвижении своей продукции на международных рынках. Максимальный размер компенсации — 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей — для крупных компаний", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Лучших экспортеров выбрали в Приволжском федеральном округе
9 августа, 18:07
До 16 августа российские экспортеры еще могут воспользоваться этой мерой поддержки и подать заявку на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках. Это будет завершающий отбор в этом году. Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23.59 (мск) 16 августа 2024 года.
Анализ структуры получателей поддержки показывает, что 62% составили крупные предприятия, в то время как представители малого и среднего бизнеса (МСП) заняли 38%. Особенно активно услугой пользуются экспортеры из агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения и химической промышленности.
Российские компании активно используют программу, поучаствовав в выставках в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, КНР и Турции. Такой акцент на страны с развитыми торговыми отношениями с Россией свидетельствует о стремлении экспортеров к диверсификации рынков и укреплению экономических связей. География экспортеров, воспользовавшихся программой, охватывает Московскую, Саратовскую, Тамбовскую, Свердловскую, Рязанскую, Ростовскую, Нижегородскую и Вологодскую области, Алтайский край, Москву и другие регионы.
Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года.
РЭЦ отмечает, что речь идет о пяти разных мероприятиях. При этом общая стоимость заключенных после мероприятия контрактов должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в девять раз.
Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт".
"Добавим, в рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров российских компаний, организуемой Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте", - заключается в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
РЭЦ готов консультировать по вопросам выхода на рынок Узбекистана
5 августа, 12:07
 
ЭкономикаРоссияКазахстанУзбекистанРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала