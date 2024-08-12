https://ria.ru/20240812/kompensatsii-1965619924.html

Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний

Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний - РИА Новости, 12.08.2024

Компенсации участия в выставках на 42,5 млн рублей получили 50 компаний

Первый в этом году отбор по программе компенсации участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях завершился - 50 компаний получили поддержку, общая... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:41

2024-08-12T09:41

2024-08-12T09:41

экономика

россия

казахстан

узбекистан

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первый в этом году отбор по программе компенсации участия в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях завершился - 50 компаний получили поддержку, общая сумма одобренных заявок составила 42,5 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Программа продолжает демонстрировать свою эффективность, содействуя российским экспортерам в продвижении своей продукции на международных рынках. Максимальный размер компенсации — 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей — для крупных компаний", - говорится в сообщении.До 16 августа российские экспортеры еще могут воспользоваться этой мерой поддержки и подать заявку на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках. Это будет завершающий отбор в этом году. Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23.59 (мск) 16 августа 2024 года.Анализ структуры получателей поддержки показывает, что 62% составили крупные предприятия, в то время как представители малого и среднего бизнеса (МСП) заняли 38%. Особенно активно услугой пользуются экспортеры из агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения и химической промышленности.Российские компании активно используют программу, поучаствовав в выставках в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, КНР и Турции. Такой акцент на страны с развитыми торговыми отношениями с Россией свидетельствует о стремлении экспортеров к диверсификации рынков и укреплению экономических связей. География экспортеров, воспользовавшихся программой, охватывает Московскую, Саратовскую, Тамбовскую, Свердловскую, Рязанскую, Ростовскую, Нижегородскую и Вологодскую области, Алтайский край, Москву и другие регионы.Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года.РЭЦ отмечает, что речь идет о пяти разных мероприятиях. При этом общая стоимость заключенных после мероприятия контрактов должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в девять раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт"."Добавим, в рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров российских компаний, организуемой Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20240809/eksportery-1965265373.html

https://ria.ru/20240805/konsultatsii-1964118711.html

россия

казахстан

узбекистан

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, казахстан, узбекистан, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)