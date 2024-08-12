Китай поддержал усилия Ирана по обеспечению регионального мира
МИД Китая: Китай поддерживает усилия Ирана по обеспечению регионального мира
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай поддерживает усилия Ирана по обеспечению регионального мира и стабильности, готов поддерживать с ним тесные контакты, заявил министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.
"Международное сообщество должно неотложно объединить усилия и настаивать на том, чтобы конфликтующие стороны действительно исполняли соответствующие резолюции Совбеза (ООН - ред.), создавать условия для скорейшего, полного и постоянного прекращения огня в Газе", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что Китай резко осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, считает, что этот акт серьезно нарушает основные нормы международных отношений, а также суверенитет, безопасность и достоинство Ирана, напрямую подрывает переговорный процесс по прекращению огня в Газе и влияет на региональный мир и стабильность.
"Китай поддерживает Иран в защите своего суверенитета, безопасности и национального достоинства в соответствии с законом, а также его усилия по поддержанию регионального мира и стабильности, готов поддерживать тесные контакты с иракской стороной", - сказал Ван И.
ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.