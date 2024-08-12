https://ria.ru/20240812/kitay-1965590347.html
В Китае шесть человек погибли при ударе молнии
В Китае шесть человек погибли при ударе молнии - РИА Новости, 12.08.2024
В Китае шесть человек погибли при ударе молнии
Шесть человек погибли, еще 10 получили травмы в результате удара молнии в городском округе Чанчжоу в юго-западной китайской провинции Цзянсу, сообщила... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:58
2024-08-12T05:58
2024-08-12T10:15
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ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 10 получили травмы в результате удара молнии в городском округе Чанчжоу в юго-западной китайской провинции Цзянсу, сообщила администрация зоны экономического развития Чанчжоу. Сообщается, что в воскресенье в городе Хэншаньцяо, расположенном в зоне экономического развития Чанчжоу, прошли грозы, молния ударила по беседке в парке Фанмаошань, в результате чего она обвалилась, под завалами оказались люди, которые укрывались от дождя. "По состоянию на 23.00 (18.00 мск - ред.) поисково-спасательные работы были завершены, все 16 пострадавших были доставлены в больницу, из них шестеро получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении администрации в социальной сети WeChat. Также сообщается, что, по состоянию на 2.00 понедельника, шестеро тяжело пострадавших скончались, состояние остальных 10 человек стабильное.
https://ria.ru/20240810/chili-1965316052.html
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чанчжоу, цзянсу, в мире, китай
Чанчжоу, Цзянсу, В мире, Китай
В Китае шесть человек погибли при ударе молнии
При ударе молнии в китайском городе Чанчжоу погибли шесть человек, 10 пострадали
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 10 получили травмы в результате удара молнии в городском округе Чанчжоу в юго-западной китайской провинции Цзянсу, сообщила администрация зоны экономического развития Чанчжоу.
Сообщается, что в воскресенье в городе Хэншаньцяо, расположенном в зоне экономического развития Чанчжоу, прошли грозы, молния ударила по беседке в парке Фанмаошань, в результате чего она обвалилась, под завалами оказались люди, которые укрывались от дождя.
"По состоянию на 23.00 (18.00 мск - ред.) поисково-спасательные работы были завершены, все 16 пострадавших были доставлены в больницу, из них шестеро получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении администрации в социальной сети WeChat.
Также сообщается, что, по состоянию на 2.00 понедельника, шестеро тяжело пострадавших скончались, состояние остальных 10 человек стабильное.